高い燃費性能と独創的なデザインで存在感

ステランティス・ジャパンは8月21日、CセグメントハッチバックモデルであるシトロエンC4の特別仕様車、『シトロエンC4マックス・ハイブリッド・エディション・ルミエル』を発売した。

C4マックス・ハイブリッドは2025年3月に発売。高い燃費性能と独創的なデザインで存在感を示してきた。新世代シトロエン・デザインを象徴するフロントフェイスの採用や、Cセグ輸入車として最高燃費を誇る新開発のハイブリッドパワートレインを搭載している。



シトロエンC4マックス・ハイブリッド・エディション・ルミエル ステランティス・ジャパン

また、シトロエンならではのアドバンストコンフォートシートを標準装備し、快適で上質な乗り心地を提供している。

C4マックス・ハイブリッド・エディション・ルミエルは、サンルーフ、ステアリングヒーター、ブラックルーフの外装色、ブラックホイールを組み合わせた特別仕様車。ルミエルとはフランス語で『光』を意味する。

ボディカラーは、特別仕様車専用色として新しく登場したグレートーンの『グリ・マーキュリー』と、『エリクサー・レッド』の2色展開。価格は448万円となる。