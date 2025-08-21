【光を意味するサブネーム】シトロエンC4をさらに個性的に！特別仕様車『エディション・ルミエル』登場
高い燃費性能と独創的なデザインで存在感
ステランティス・ジャパンは8月21日、CセグメントハッチバックモデルであるシトロエンC4の特別仕様車、『シトロエンC4マックス・ハイブリッド・エディション・ルミエル』を発売した。
C4マックス・ハイブリッドは2025年3月に発売。高い燃費性能と独創的なデザインで存在感を示してきた。新世代シトロエン・デザインを象徴するフロントフェイスの採用や、Cセグ輸入車として最高燃費を誇る新開発のハイブリッドパワートレインを搭載している。
シトロエンC4マックス・ハイブリッド・エディション・ルミエル ステランティス・ジャパン
また、シトロエンならではのアドバンストコンフォートシートを標準装備し、快適で上質な乗り心地を提供している。
C4マックス・ハイブリッド・エディション・ルミエルは、サンルーフ、ステアリングヒーター、ブラックルーフの外装色、ブラックホイールを組み合わせた特別仕様車。ルミエルとはフランス語で『光』を意味する。
ボディカラーは、特別仕様車専用色として新しく登場したグレートーンの『グリ・マーキュリー』と、『エリクサー・レッド』の2色展開。価格は448万円となる。