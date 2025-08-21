◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント 第１日（２１日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、石川遼（カシオ）が８バーディー、ボギーなしで今季自己ベストスコアに並ぶ６４をマークし、田中章太郎（国際スポーツ振興協会）と８アンダーで首位発進を決めた。

石川がトップに立つのは４月の開幕戦の東建ホームメイトカップ第１ラウンド以来。昨年１１月の三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ以来となるツアー通算２１勝目へ好発進した。過去に石川が首位で第１ラウンドを終えた試合は１０度あり、５勝。勝率５割を誇る。

ツアー２勝の藤本佳則（国際スポーツ振興協会）、篠優希（フリー）、古川龍之介（ゼビオホールディングス）が６５で回り、１打差の３位につけた。

６６の蝉川泰果（アース製薬）、岩崎亜久竜（フリー）らが２打差６位。

ツアー予選通過最年少記録がかかる１３歳の福井誠ノ介（フリー）は６８で２７位。

今季日本ツアー初出場で昨季賞金王の金谷拓実（ＳＯＭＰＯひまわり生命）は４バーディー、ボギーなしの６８で回り、４打差の２７位で初日を終えた。