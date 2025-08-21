大仙市の小学校で一足早く夏休みが終わり、授業が再開されました。



児童たちは楽しかった夏休みの思い出を胸に元気に登校しました。



大仙市のほとんどの小中学校は20日で30日余りの夏休みが終わり、21日から授業再開です。



内小友小学校では、夏休みの宿題を手にした児童たちが元気に登校しました。



全校児童は78人。



久しぶりに顔をそろえた集会では、この先の学校生活で力を入れることを発表しました。





5年生「高学年なので全校を6年生とリードしながら行事に取り組んでいきたいと思います」初めての夏休みを終えた1年生の教室では。児童の発表「私は、いとこのれんくんと海へ行って波乗りをしました。浮き輪が浮かんだら/高い波がたくさん来て、楽しかったです」絵日記でどんな夏休みを過ごしたのか、報告しあいました。児童「バレエの発表会に学校の先生が来てくれてとても嬉しかったです」廣田裕司アナウンサー「自由研究はなにを作ったの？」児童「ライトセーバーと盾です」廣田アナ「どんなところが難しかったですか？」児童「ここの周りの金を貼ることです」その他、一部の小中学校でも夏休みが明けていますが、ほとんどの市町村では来週月曜日25日以降に学校が再開されます。