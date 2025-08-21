俳優の山田純大（52）らが21日、都内で映画「TSUSHIMA」（監督山根高文、9月5日公開）の完成披露上映会に出席した。

長崎の離島・対馬を舞台に、AIの脅威を描いたSFサスペンス。監督の山根氏は大学院で医工学を研究した後にテレビ朝日で報道記者、番組ディレクターとして勤務した経歴を持つ。

山田は「監督自身がAIなんじゃないかと思った。すごい壮大なビジョンに撮影中に付いていくのが大変でした」と明かして、笑いを誘った。「この映画は妊娠とかゾンビとか選挙とかいろいろなことが詰まっている映画。“ありえないだろ！”と思うかもしれません。でも、ふと立ち止まって考えてみるとこういう未来が近未来にくるんじゃないかと思わせてくれる映画。その狭間の部分を楽しんでいただけたら」とアピールした。

主題歌は河合奈保子が作詞作曲を手掛けた「Wings Of My Heart」。山根監督は「実はファンでもなかったんですね」と正直に打ち明けて笑いを誘い、「ただ抜群に歌が上手くて。改めて聞いてみて、すごいなこの人って思った。主題歌はこれしかないと思いました」と話した。

中西悠綺、二宮芽生、ケニー大倉も出席した。