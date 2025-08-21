秋の装いを格上げ♡ビスチェリーナ新色ブラウン&ディープネイビー登場

年齢やライフステージの変化とともに気になり始めるバストや体形のお悩み。そんな女性たちの声に応えて誕生した「ビスチェリーナ」は、セミロング丈の設計でメリハリのある美しいシルエットを叶える大人気ブラです。この秋、新たにブラウンとディープネイビーが仲間入り。温もりを感じさせる柔らかなブラウンと、深みのあるエレガントなディープネイビーは、秋冬のファッションをより一層引き立ててくれます♪

セミロング丈で叶える理想のメリハリ

「ビスチェリーナ」の最大の魅力は、ビスチェ風のセミロング丈。背中や脇に流れたお肉をしっかり集めてホールドし、立体感のあるシルエットを実現します。

4枚接ぎの立体設計によりバストの広がりを抑え、ふっくらとした“じぶん史上最高バスト”へ導いてくれるのも嬉しいポイント。服を着たときに自然に映えるラインをつくり出してくれます。

快適な着け心地と豊富なサイズ展開

ホールド力と安定感を備えつつ、肌あたりにも配慮。チクチク感をなくすために洗濯タグをプリントにするなど、快適性を追求しました。通気性のよいカップや体に沿う3Dワイヤーで長時間の着用も安心。

サイズはB65～M90まで幅広く対応し、どの体形にもフィットするよう工夫されています。

秋の新色で大人っぽさをプラス♡

新登場のブラウンは肌なじみがよく柔らかい印象に、ディープネイビーは落ち着きと華やかさを両立。

どちらも秋冬の装いにマッチし、ファッションを楽しむ気分を高めてくれます。お揃いのショーツも用意されているので、セットでコーディネートすればさらに気分アップ♪

商品情報まとめ

ビスチェリーナ

価格：7,480円(税込)

サイズ：B65～M90 ※一部カラーのみ展開

スタンダードショーツ

価格：1,650円(税込)

サイズ：M／L／LL／3L

Tバックショーツ

価格：1,980円(税込)

サイズ：M／L／LL

カラー（すべて共通）：ブラック／ピンク／ヌーディブラック／ピンクベージュ／チャコール／ボルドー／ミスティアクア／ラベンダーピンク／ベビーブルー／ブラウン／ディープネイビー

※お揃いのショーツは別売です。

自分史上最高バストで秋を楽しんで

HEAVEN Japanの「ビスチェリーナ」は、45年以上の知見と女性の声から生まれた特別なブラ。ホールド力・快適性・美しいシルエット、すべてを叶える工夫が詰まっています。

秋の新色ブラウンとディープネイビーで、今まで以上に大人っぽく、自信に満ちた自分に出会えるはず。お気に入りの一枚を選んで、毎日のファッションに華やぎを添えてみませんか♡