電力会社の社員がボランティアでこども園の清掃を行いました。



こども園には「働く車」もやって来て園児たちは、興味津々の様子でした。



男鹿市の船越こども園で行われた清掃ボランティアには、秋田市と男鹿市で送配電事業を行っている電力会社の社員などが集まりました。



清掃のかたわら4歳と5歳の園児には電力会社の仕事についても触れてもらいます。



東北電力ネットワーク 佐々木なつ美さん

「この電気の工事に使う工具を使って黒い部分を押したり離したりすると、先の方がくっ付いたり離れたりします。ここでプールの中にある人形を上手につかんでもらうチャレンジをしてもらいます」

園児

「はーい！」





電気が流れていても安全に作業するための工具は、先端で物をつかめるようになっています。楽しく体験したあとはちょっと一休み。男鹿発祥のあのアイスに舌鼓を打ちます。そしてきょうは、特別に清掃作業も見学しました。こどもたちは、間近で見る「働く車」高所作業車に興味津々です。この春誕生した船越こども園は、高いところで8メートルほどの位置に窓があり、職員では掃除が行き届かないといいます。園児たちとの交流でボランティア作業をした人たちも心が洗われている様子でした。