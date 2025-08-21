Suicaのペンギン「和洋中オードブル」今年も登場！ 限定デザインの「豆皿」などがセットに
Suicaのペンギンがデザインされたオリジナルオードブル「Suicaのペンギン 和洋中オードブル 2段重」が、8月20日（水）12時00分〜12月14日（日）23時59分の期間、ECショップ「TRAINIART（トレニアート） JRE MALL店」で予約販売される。
【写真】毎年人気の練り切りも！ 華やかなオードブルの詳細
■37品目の料理が楽しめる
今回4回目の発売となる「Suicaのペンギン 和洋中オードブル 2段重」は、パールホワイトの2段重に、こだわりが詰まった37品目の料理を盛り込んだおせち。
ラインナップには、毎年人気のSuicaのペンギンと子ペンギンの練り切りをはじめ、お酒にぴったりなポークパストラミや鶏のポルチーニパイ包み、にしんレモンマリネ、デミグラスハンバーグなど、幅広い年代で楽しめる料理が並ぶ。
また、本商品限定デザインのキュートな特典も用意。Suicaのペンギンがオードブルを運ぶ様子を描いた華やかな「お重」や、2026年の干支である“うま”があしらわれた「豆皿」、「手ぬぐい」、「祝箸」がセットになっている。
なお、本商品は予約台数に達し次第、販売終了。11月16日（日）23時59分までに注文すると、早期割引価格の2万3000円（送料込／税込）で購入可能だ。
