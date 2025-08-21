みりちゃむ、デコルテ輝くオフショル姿を披露「たまらない」「鎖骨セクシー」
ギャルタレントの“みりちゃむ”こと大木美里亜（23)が19日、自身のインスタグラムを更新。デコルテ輝くオフショル姿を公開した。
【写真】「鎖骨セクシー」デコルテ輝くオフショル姿を披露したみりちゃむ
みりちゃむは「最近暑すぎてずっと海行きたい」とコメントし、3枚の写真をアップ。「ももあがプロデュースしてる水着ゲットした」とギャルモデルの瀬戸ももあ（21）がプロデュースする水着を着用した姿を披露した。白いオフショルダーの水着で、美しい二の腕や輝くデコルテがあらわになっている。
「デザイン可愛くて使いやすい！ みんなもチェックしてみて！」と紹介した。
コメント欄には「綺麗すぎ」「すっごい美人」「その目線がたまらない」「ばり綺麗ーっ」「鎖骨セクシー」などの声が寄せられている。
