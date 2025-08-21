俳優の佐藤健がInstagramを更新し、Netflixドラマ『グラスハート』で共演するバンドメンバーとのリハーサル風景やオフショットを公開した。

投稿にはピアノを囲んで演奏する様子や、自然な笑顔を見せる佐藤の姿が収められており、ファンからは「TENBLANKそのままの仲良しショット」「みんなの素敵な笑顔で癒されます」といったコメントが寄せられている。歌声に触れ「健さんの弾き語りすごすぎます」「胸がいっぱいになっちゃう」と感動を伝える声も多い。

さらに注目を集めたのは、動画の最後に映る志尊淳の一言。佐藤が「最後しそん何て言ってるの？」と投稿したところ、志尊本人が「わからん」とリプライし、やりとりが話題に。コメント欄でも「じゅんじゅん何て言ってるの？」「マジカルアウェイって聞こえた」など、ファンが想像を膨らませる場面となった。

『グラスハート』では、バンド「TENBLANK」が葛藤を抱えながらも音楽を通じて絆を深めていく姿が描かれている。ファンからは「休み明けの現実も健さんの写真で癒されます」「TENBLANKのリハ風景ずっと見ていたい」といった声も多く寄せられている。（文＝リアルサウンド編集部）