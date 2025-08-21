有村架純、脚線美＆チラリお腹ショット公開 「ヤバい！！！！」「めっちゃ美脚」と反響
俳優の有村架純（32）のスタッフが運営する公式Xアカウントが21日更新。有村のスラリと伸びた美脚や太ももに加え、お腹をチラリと見せたショットが投稿された。
【写真】「めっちゃ美脚」スラリとした脚線美の有村架純
投稿では「【美的10月号】本日発売です！！ 表紙を飾らせていただきました 表紙は3パータンありますのでぜひチェックしてください」と告知。撮影後の有村の姿が「#美的 #有村架純」のハッシュタグとともに紹介された。
有村は美容誌『美的』10月号のカバーを飾り、3種類の異なる表紙に登場。洗練された雰囲気からヘルシーな魅力まで、多彩な表情を披露している。
この投稿にファンからは「ヤバい！！！！素敵」「全身ショットなかったので嬉しいです！」「めっちゃ美脚 自分らしく輝けるよう努力する まさに、かすみんの魅力の原点額全開のかすみんも大好き」などのコメントが寄せられている。
