JRAの坂井瑠星騎手（28）が21日までに更新された「カンテレ競馬」の公式YouTubeチャンネルにゲスト出演。今年の日本ダービーの舞台裏について明かした。

今回は若手ジョッキー座談会ということで、団野大成、小牧加矢太、田口貫太、坂井の4人でさまざまなテーマでトークを展開した。

その中で、今年の日本ダービーに話題に。坂井はマスカレードボールに騎乗して、優勝したクロワデュノールから3/4馬身差の2着だった。「ベストは尽くせた。悔いはないレースはできた」と回顧。「直線では結構、差も開いていたので届く感じはなかった」と完敗だったようだ。

すると、レース直後の舞台裏を告白した。ダービー初制覇となった北村友一騎手の元には、多くの騎手が駆け寄って祝福した。坂井も「おめでとうございます！」と握手をかわすと、北村友は「来年頑張れよ！」と応援メッセージを送ったという。

坂井は過去3回のダービー騎乗で4着、3着、2着と着順を上げている。残されるのはダービー制覇となる1着のみ。「来年こそはという気持ちはある」とダービー制覇に向けて意気込んだ。