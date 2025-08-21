Image: Adriano Contreras/ Gizmodo US

Googleの新製品発表会Made by Googleで、期待に応えて発表されたイヤフォンの新モデル「Pixel Buds 2a」。

2021年リリースのPixel Budsの後継機にあたる廉価モデルです。が、Pixel Buds 2a、廉価モデルと呼ぶにはよすぎる！

待望のANC搭載

Pixel Buds 2aは、イヤフォン廉価モデルのPixel aシリーズで初めて、アクティブノイズキャンセリング機能（ANC）に対応。2025年の今はANCはもはや当たり前なのですが、前モデルリリースが2021年だったのでね。手堅く期待に応えたアップデートだといえます。

搭載されているチップは、先年リリースされたイヤフォン高位機種のPixel Buds Pro 2と同じGoogleのTensor A1チップ。このチップのおかげで、音もバッテリーもちも向上。サウンドクオリティは、より低音が効くようになったそう。バッテリーもちは、イヤフォン単体でANCありで最大7時間、ケース込みで最大20時間。

バッテリーで特筆すべきは、充電ケースのバッテリーが交換可能な作りになっていること。これ、イヤフォン市場では珍しいのですが、昨今の修理する権利、ガジェットを長く使う方向性に沿っていて好感がもてますね。

デザインも過去モデルから一新、Buds Pro 2に寄せてあり、あの「ハネ」がついています。ハネとは、フィット感を調整する固定用アーチですね。Buds Pro 2では、このハネのおかげでフィット感がかなり向上したと好評でした。また、Aモデルでは最小・最軽量を実現。

価格と発売日

Pixel Buds 2aは2万3800円。発売日は10月9日、現在予約受付中。Iris（ライトパープル）・Hazel（チャコールグレー）の2色展開です。

機能や価格見ると…高位機種のPixel Buds Pro 2と比べてBuds 2aはすごくお得！な気がします。…が、現在、Google公式サイトではBuds Pro 2がセール中。2万5760円となっており、価格差がかなり埋まっています。

Pixel Buds Pro 2は昨年リリースのモデルながらも、今回、新色のMoonstone（ブルーグレー）が登場、かつ近々新機能（アダプティブオーディオなど）追加予定。となると、Pro 2もまた魅力的ですね。

Source: Google。Iris（ライトパープル）・Hazel（チャコールグレー）の2色展開。