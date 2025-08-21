3DMark、5倍も描画が重くなったレイトレテスト「Solar Bay Extreme」
UL solutionsは8月20日（現地時間）、マルチプラットフォームに対応するレイトレーシングテスト「Solar Bay」において、より高負荷な「Solar Bay Extreme」をリリースした。
3DMark、5倍重くなったレイトレテスト「Solar Bay Extreme」
Solar Bayテストは、Windows、Windows on Arm、macOS、iOS、Androidに対応するレイトレーシング性能計測用ベンチマークスイート。今回ハードウェア性能の向上に伴って描画負荷を最大5倍まで引き上げたとしており、より高性能なデバイスの性能評価にも役立てられる。具体的にはより反射面を備えたオブジェクトを増やしたほか、半透過面のあるオブジェクトを新設。ガラス反射や指向性のあるソフトシャドウが描画されるようになり、描画負荷が増大している。
