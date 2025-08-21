◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース プロアマ戦（２１日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

昨年優勝の川崎春花（村田製作所）は２１日、プロアマ戦で最終調整し、２連覇がかかる今大会へ意気込みを語った。

今季は１６試合に出場し、予選落ちが７回。一方、２週前の北海道ｍｅｉｊｉカップで９位に入るなど、徐々に調子を上げている。「全体的に見るとあまり良くないけど、自分の感覚は少しずつ良くなってきている。毎週課題が出てきたり、良くなったりの繰り返しで、去年に比べると成績は良くないし、全然だけど、あまり気にせずやっています」と笑みを浮かべた。

昨年大会は初日から首位を守る“完全優勝”でツアー通算５勝目を挙げた。優勝の副賞として贈られた、日本キャタピラーの重機については「（震災の被害があった石川県の）能登に（所属の）村田製作所さんと寄付しました。村田製作所さんの工場も北陸にあるということだったので。微力だと思うけど、良かったと思います」と思いを明かした。

昨年大会を「けっこうバーディーが自分的にはたくさん取れた」と振り返ったが、「改めて回って、グリーンのスピードも出ているし、ラフも深くて、スポッと埋まりやすいので難しく感じました。（グリーンは）去年も速かったけど、改めて来てやっぱり早いなと感じました」と川崎。今季初優勝＆通算６勝目に向けて、攻略のイメージを膨らませた。