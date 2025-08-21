◆イースタン・リーグ オイシックス３―８巨人（２１日・ハードオフ新潟）

巨人の育成・花田侑樹投手が、イースタン・オイシックス戦に先発。公式戦初登板初先発のマウンドで４回までは１安打で無失点に封じたが、勝利投手の権利目前の５回１死で降板。４回１／３を投げて４安打２失点、最速は１４９キロだった。

初回は３者凡退とテンポ良く立ち上がると、２回以降も１１０キロ台のカーブを効果的に交えながら４回まで好投。しかし、勝利投手の権利が目前となった６点リードの５回に疲労から高めに抜ける球が増えるなど制球を乱し、２安打と四球で１死満塁のピンチを招いた。ここで９番・漆原に二塁への適時内野安打を浴びて失点。さらに１番・藤原に押し出し四球を与えたところで、桑田２軍監督は投手交代を告げた。

試合後、桑田２軍監督は制球面の課題を指摘。「良いボールもあったんだけど抜け球が多い。やはり投手はコントロールが課題。しっかりと課題を克服して、また結果を出せるように頑張ってもらいたい」と期待した。

花田は広島新庄高から２１年ドラフト７位で入団し、２２年１１月に右肘関節のクリーニング手術を受け２３年から育成契約。同年１０月には右肘内側側副じん帯再建術（通称トミー・ジョン手術＝ＴＪ手術）を受け、昨季は実戦登板なしに終わった。今春キャンプ中に２、３軍紅白戦で実戦復帰すると、ここまで３軍戦１４試合に登板して計５０回１／３を投げて４勝１敗、防御率２・６８とアピールを続けていた。