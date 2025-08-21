【山粼武司 これが俺の生きる道】#16

【前回を読む】さらなる地獄だったあの日々、痛みを訴えた脇の下のビー玉サイズのシコリをギュッと握りつぶされて…

1987年の秋に経験した地獄の浜松キャンプでは、「入団5年目以内の選手は全員、球場から宿舎まで走って帰る」というルールがあった。先輩はバスに乗れたが、若手はバスを禁じられたのだ。

浜松市営球場から宿舎のグランドホテル浜松まで約7〜8キロ。全体練習と陸上トレーニングですでに疲労困憊で、走るというよりは歩いて帰っていた。

つらい帰り道で唯一の希望だったのは車だった。球場からホテルに帰る途中、坂道を下ったところに並行輸入のスーパーカー屋さんがあった。ガラス越しには、ずらっと並んだ高級外車の数々。当時で約4000万円、今ではプレミアがついて5億円くらいするといわれている赤のフェラーリ「F40」も飾られていて、「うわあ〜、かっこいいなあ。乗りてえなあ、欲しいなあ……」と指をくわえて見ていたものだ。

ある日、寄り道して車を見せてもらったこともあった。そのときはもちろん買えるわけもなかったが、「いつか絶対に買ったるぞ！」と心に誓い、過酷なキャンプのモチベーションにしていた。

歩くと1時間はかかるので、宿舎に着く頃には時計の針は夜7時を回っていた。ホテルの食事会場はカラッポ。料理はすでに撤収済みで、食べるものは何もなかった。仕方がないので、ホテルの中で夜中まで営業しているレストランに入り、夜食用のラーメンをすすった。ほぼ毎日ラーメンで、今思えば栄養面としてはかなり問題があったと思う。

休日はひたすらベッドで寝た。1週間に1回くらいは休日があったが、寝て起きたらもう夕方。時計を見て、「また明日練習か……」という絶望的な気分になった。あんな生活、ようやっとったなとしか思えない。浜松キャンプは地獄のような日々だった。

それもあって、ケガをした選手がうらやましいという錯覚に陥った。ある日、キャッチャーフライの捕球練習をしていたとき、ボールを追いすぎてバッティングケージのパイプに激突し、脇腹を痛めてしまった。すると、星野監督はひと言「帰れ」。心の中で思わず「ラッキー！」とガッツポーズをした。

プロ野球選手がケガをして喜ぶのもどうかと思うが、このときは練習がキツすぎたせいで、本当にうれしかった。

ところが1週間後、ケガが治ってきた頃に「良くなったなら、また戻ってこい」とまさかの呼び戻し。再び、地獄の日々を過ごすことになった……。

（山粼武司／元プロ野球選手）