米沢市の交差点で8月8日、部活動に向かう途中の中学生が乗っていた自転車と乗用車が出合い頭に衝突し、現在も中学生が意識不明となっている事故を受け、現場周辺で21日、関係機関による緊急点検が行われました。



事故現場となった米沢市塩井町塩野の市道交差点です。緊急点検には米沢警察署と、市道を管理する米沢市、それに市の教育委員会などの関係機関から合わせて11人が参加しました。

現場の交差点では8月8日、自転車と乗用車が出合い頭に衝突し、自転車に乗っていた中学1年の男子生徒が頭などを強く打ち現在も意識不明の重体となっています。当時、男子生徒は、部活動に向かう途中でした。

緊急点検では参加者から「近くにあるのり面の草で視界が悪くなっている」「交差点付近で車が減速するよう道路に段差を付けたらどうか」といった意見が出されました。



米沢警察署 林 武幸交通課長「見通しが非常に悪く交差点に向けて下り勾配全体がすり鉢状になっている部分もある。対策できるところからスピード感を持って実施して再発防止に努めたい」



警察や米沢市などは今後、定期的なのり面の草刈りのほか経年劣化により消えかけている道路標示の再整備などを行う予定です。

