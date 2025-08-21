µîÇ¯¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç70¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¿Íµ¤·Ý¿Í¡¢¥°¥é¥É¥ë¤Î»ÅÁð¤«¤é¡ÈÊÑ²½¡É¤ò¸«È´¤¡Ö¤¹¤²¤¨¡ª¡×
ÎáÏÂ¤Î¤¢¤¶¤È½÷²¦¡¦¿¹¹áÀ¡¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤ÆÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¡Ø¿¹¹áÀ¡¤ÎÁ´Éô±³¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡£
8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤¬½÷À¤È¤Î¸«»ö¤Ê²ñÏÃ½Ñ¤òÈäÏª¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈà½÷¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¡ª¡ÖµîÇ¯¤À¤±¤Ç70¿Í¤Î½÷À¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¡×·Ý¿Í¤Î¡È²á¾ê¹Í»¡¡É
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡ÈÁ´Éô±³¡É¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¿¹¹áÀ¡¤Ê¤éËÜÅö¤«¤â¡Ä¡×¤È»×¤¦¤è¤¦¤Êµõ¼ÂÆþ¤êº®¤¸¤Ã¤¿Å¸³«¤¬¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ëÈÖÁÈ¤À¡£
º£²ó¤Î´ë²è¤Ï¡¢¡ÖÌäÂê¤Î½Ð¤Ê¤¤¥¯¥¤¥º¡ª¡×¤ÎÂè2ÃÆ¡£Ê¡ÅÄËãµ®¡Ê3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡Ë¡¢¥«¥«¥í¥Ë¡¢½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢·Ð¸³¡¦ÃÎ¼±¡¦ÌÑÁÛ¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦´Ñ¤ò²á¾ê¹Í»¡¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
½ÐÂê¼Ô¤Ï¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀîÅç°¦Î¤º»¡£Èà½÷¤Î¸ÀÆ°¤ò¥Ò¥ó¥È¤ËÎø°¦´Ñ¤ò¹Í»¡¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
Àµ²ò¤¹¤ì¤Ð10¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¡È¿¹¹áÀ¡¤¬Ç§¤á¤ë¥â¥ÆÃË¡¦¥â¥Æ½÷¡É¤Î¾Î¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢·Ý¿Í¤¿¤Á¤Ï²Ì´º¤Ë¹Í»¡¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ÈÖÁÈËÁÆ¬¡¢¡ÖµîÇ¯¤À¤±¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤Ç70¿Í¤¯¤é¤¤½÷À¤È²ñ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿·ªÃ«¡Ê¥«¥«¥í¥Ë¡Ë¡£ÀîÅç¤Ø¤ÎÌ©ÃåVTR¤«¤é²á¾ê¹Í»¡¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æ¸Äç¤òÂ´¶È¤·¤¿·ªÃ«¤Î¹Í»¡¤¬ºã¤¨¤ï¤¿¤ë¤³¤È¤Ë¡£
ÀîÅç¤¬¤Ò¤È¤ê°û¤ß¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿µï¼ò²°¤Ç¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ç±ÇÁü¤ò»ß¤á¤¿·ªÃ«¤¬¡ÖVTR¤Î1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¥Í¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¹Í»¡¡£¤³¤ì¤ËÀîÅç¤Ï¡Ö¡û¡×¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢Ê¡ÅÄ¤â¡Ö²¿¡©²¿¡©¤Ê¤ó¤Ç¡©¡×¤È¶Ã¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£
·ªÃ«¤Ï¡Ö·ë¹½ÄÞ¤ò¿¨¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Í¥¤¥ë¤Ã¤ÆÄÞ¤¬¿¤Ó¤ë¤È´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¿¨¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤í¤½¤í¥Í¥¤¥ëÊÑ¤¨¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È±Ô¤¤»ØÅ¦¡£
Ê¡ÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤¹¤´¤¤¤Ê¡×¤È70¿Í¤Î½÷À¤È¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿À®²Ì¤ò´¶¿´¤¹¤ë¤È¡¢·ªÃ«¤â¡Ö¥Í¥¤¥ë¤Ã¤Æ·ë¹½²ñÏÃ¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½÷À¤È¤Î²ñÏÃ½Ñ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ°ìÆ±¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£