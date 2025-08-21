NHKは21日、9月29日放送開始の次期NHK連続テレビ小説「ばけばけ」の音楽を牛尾憲輔氏が担当すると発表した。牛尾氏は「仰々しくもなく、華々しくもなく、鬱々ともしない音楽です。なんだか作曲がとても楽しいです」と手応えを語った。

牛尾氏は08年12月にソロユニット“agraph”として1st album“a day, phases"でデビューし、11年にバンド「LAMA」を始動。14年TVアニメ「ピンポン」で初めて劇伴を担当した。これまでに山田尚子監督や湯浅政明監督、沖田修一監督とのタッグをはじめ、数々のアニメ、実写作品の劇伴を手がけてきた。

最近作としてはテレビシリーズ「ダンダダン」、「チ。―地

球の運動について―」、NHK特集アニメ「cocoon〜ある夏の少女たちより〜」、劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の劇伴音楽を手がける。

牛尾氏は「ばけばけの音楽を担当させていただきます牛尾憲輔です。脚本のふじきさんが“何も起きない”と称された物語の音楽を作っています。それは何も起きない、ただただ他愛もない時間のことかもしれません。小さく繊細で、でも愛おしい、何気ない日々。仰々しくもなく、華々しくもなく、鬱々ともしない音楽です。なんとも肩の力の抜ける宣言で恐縮ですが、なんだか作曲がとても楽しいです。是非一緒に楽しんでいただけるとうれしいです」とコメントを寄せた。

「ばけばけ」は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を女優・郄石あかりが、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。