¡ÖÀ¼¤ò¤¢¤²¤¿¤¬Æ¨¤²¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡ÊÆÂô»Ô¤ÎÇÀ²ÈÌ±½É¡¡¥¯¥Þ¤¬·úÊª¤Î³°ÊÉ¤òÂ»½ý¡¡Äá²¬»Ô¤Ç¤Ï¥¹¥¤¥«¿©³²
ÊÆÂô»Ô¹Ù³°¤ÎÌ±½É¤Ç20ÆüÌë¡¢¥¯¥Þ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³°ÊÉ¤¬²õ¤µ¤ì¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤¬ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³°ÊÉ¤Î·ä´Ö¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥Ï¥Á¤ÎÁã¡×¤Ç½É¤Î»ÙÇÛ¿Í¤¬21Æü¡¢Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÀ²ÈÌ±½ÉÁ±º¸¥¨Ìç¡¡²¬ºê Íø¾¡ »ÙÇÛ¿Í¡Ö¤³¤³¤Ç¥¬¥µ¥¬¥µ¤È¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²¿¤«¤¤¤ë¤è¤È¡£Ì¼¤¬»ä¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¥¿¥Ì¥¤«²¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏÊÆÂô»Ô´Ø¤Î¡ÖÇÀ²ÈÌ±½É Á±º¸¥¨Ìç¡×¤Ç¤¹¡£20Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢ÂÎÄ¹1¥áー¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤¬³°ÊÉ¤ò²õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò½É¤Î»ÙÇÛ¿Í¤Î²¬ºêÍø¾¡¤µ¤ó¤È²¬ºê¤µ¤ó¤ÎÌ¼¤¬È¯¸«¤··Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°ÊÉ¤Î·ä´Ö¤Ë¤Ï¥Ï¥Á¤ÎÁã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿·Ù»¡¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¤Ï¥Ï¥Á¤ÎÁã¤òÁÀ¤Ã¤Æ30Ê¬¤Û¤É³°ÊÉ¤ò²õ¤·Â³¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢¸½¾ì¤«¤éÆî¤ÎÊý¸þ¤ËÎ©¤Áµî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌ±½É¤Î¼þÊÕ¤Ç¥¯¥Þ¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤ÈÏÃ¤¹²¬ºê¤µ¤ó¡£Áë±Û¤·¤Ë¥¯¥Þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀ¼¤ò¤¢¤²¤ÆÄÉ¤¤Ê§¤ª¤¦¤È¤â»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¥¯¥Þ¤ÏÆ°¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇÀ²ÈÌ±½ÉÁ±º¸¥¨Ìç¡¡²¬ºê Íø¾¡»ÙÇÛ¿Í¡ÖÉÔ°Â¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥Þ¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤ª¤É¤«¤·¤Æ¤âÆ¨¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡×
¥¯¥Þ¤¬¸½¤ì¤¿Ìë¤Ï½ÉÇñµÒ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¤³¤ÎÌ±½É¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¥¯¥Þ¤¬ºÆ¤ÓÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥Ï¥Á¤ÎÁã¤òÅ±µî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÂô»Ô¤Ç¤Ï¼þÊÕ¤Ë´ÇÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢Äá²¬»ÔÂçÈ¾ÅÄ¤Î½»Âð¤ÎÈª¤Ç20ÆüÀµ¸á²á¤®¤«¤é21Æü¸áÁ°6»þÈ¾¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¥¹¥¤¥«2¸Ä¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò½»¿Í¤¬¸«¤Ä¤±·Ù»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äá²¬»Ô¤Ç¤Ï20Æü¤Þ¤Ç¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£