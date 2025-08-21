【大人気連載プレイバック】#24

日刊ゲンダイではこれまで、多くの球界OB、関係者による回顧録や交遊録を連載してきた。

当事者として直接接してきたからこそ語れる、あの大物選手、有名選手の知られざる素顔や人となり。当時の人間関係や“事件”の雰囲気が、ありありと浮かび上がる。

「運命のドラフト」と語り継がれる桑田真澄氏の巨人入団の経緯について。橋本清氏（PL学園→巨人）が恩師・中村順司元監督を取材しながら自身の体験を懐古した「名将中村順司元監督が語る史上最強PL学園野球部の真実」（第7回=2014）

■「名将中村順司元監督が語る史上最強PL学園野球部の真実」（第7回=2014）

「巨人からまさかの1位指名を受けた3日後、桑田は予定通り、早大を受験するために東京へ行った。向こうで、桑田を引率した当時の野球部長と一緒に、早大の監督と東京六大学野球連盟事務局長だった長船さんと会うと聞いていた。そこで、桑田は大学野球界の実力者といわれた長船さんにこう念を押された。『桑田君、いいかね。受験したら、合格するんだよ。合格したら、早稲田に行くんだよ』と。

つまり、早大を受験したら巨人入りの道は閉ざされる、本当にそれでいいんだな、ということだ。桑田から大阪にいる私に電話がかかってきたのは、その日の夜。『監督、すいません。受験はやめました。これから、会見します』との声を聞き、私は『そうか、分かった』としか言えなかった」

翌日、中村監督は自由席の券を握り締めて新幹線に飛び乗り、東京に向かった。関係者にお詫びをするためだった。

「かといって、マスコミの方が大騒ぎする中で、早大を訪ねたら火に油を注ぎに行くようなもの。長船さんに連絡を入れたら、横浜の自宅に来なさいということでうかがった。こちらは『大変、ご迷惑をおかけしました』と頭を下げるしかない。でも、長船さんは怒るどころか、出前の寿司を取ってくれ、雨が降っているからと車で新横浜駅まで送ってくれたり……。

巨人の強行指名にPL学園は無関係と分かってくれていて、その気遣いに救われた。ホッとして帰りの新幹線に乗り、食堂車で時間を潰そうと思ったら、ビールを納品する業者の若者に『アッ、PLの監督や！』なんて言われ、慌てて顔を背けたりね。まるで逃亡者になったような気分だった」

当時、私は1年生。ドラフト後から、寮の周りには常に報道陣が集まっていた。ドラフトの結果にはみな衝撃を受けたものの、寮で同級生とその話を口にするような雰囲気じゃない。もちろん、先輩方にも聞けない。毎朝、寮には一般紙とスポーツ紙が10紙ほど届く。それを、まとめてとじるのが1年生の大事な仕事のひとつだった。

ドラフトの日に清原さんがお母さんと大声をあげて泣いたこと、中村監督が何度も「プロ入りは大学を卒業してからでも遅くない」と桑田さんに早大進学を説得したこと、日に日に桑田さんの気持ちが揺れ動いていること……すべて、新聞をとじるふりをして目を皿のようにして読んだ記事から知った。

「巨人と桑田の両親、あるいは、桑田本人との間になにがあったのか、なかったのか、私には分からない。教え子が39人もプロに進んだけど、桑田のときだけでなく、プロとの接触は一切避けてきたからね。会うのは、ドラフト後の指名の挨拶を受けるときだけ。『あとは選手の両親と話をしてください』と言うのが私の決まり文句だった。

ただ、あのドラフトで言えるのは、巨人が桑田を指名さえしなければ、誰も傷つかなかったということ。純粋な高校生を巻き込んだ『大人』に罪があるだけで、他の誰にも罪はないと思う」

（この項おわり）

▽なかむら・じゅんじ 1946年8月5日、福岡県生まれ。PL学園から名商大、キャタピラー三菱に進み、76年にPL学園野球部コーチに。80年秋に監督に就任し、81年センバツでいきなり甲子園制覇。以降、98年センバツを最後に勇退するまで、18年間で春夏16回の出場を果たして甲子園で6度の優勝、2度の準優勝。通算勝利は歴代2位の58勝。甲子園20連勝の記録も持っている。

▽はしもと・きよし 1969年、大阪府生まれ。PL学園3年時の87年に立浪（元中日）らとともに甲子園で春夏連覇を達成。同年のドラフト1位で巨人に入団し、リリーフ投手として活躍。01年にダイエーに移籍。野球評論家。

