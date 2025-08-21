お笑いタレントのみなみかわ（42）が20日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。出演した番組がレギュラーに昇格するも、まさかのキャスティング変更が行われたと明かした。

「最近ショックやった話なんですけど…」と切り出したみなみかわ。いとうあさこと元「ラーメンズ」片桐仁で「動物のVTRを観る」特番があったという。自身はかわいい犬のキャラクターの「天の声」として出演した。

番組からは「このワンちゃん、かわいいけど、毒舌でお願いします」とリクエストが。「でも正直、その動物のかわいい映像に毒舌って、ちょっと難しいですよ。いとうあさこさんとかに対して毒舌言うのも、理由なさすぎて…」と試行錯誤。

収録後、不安な自身だったが、スタッフからは「良かったです」と好評。その後、その番組がレギュラー放送されることになった。

ところが「天の声がしっかり『バイキング』小峠（英二）さんに変わってました」と告白。「上位互換のスキンヘッドに変わってました」と嘆いた。

さらに「片桐さんも、亀梨（和也）さんに変わってました」とここでもまさかのキャスティング変更。共演者からは「もう違う番組ですよ」との声が上がり、笑いが起こった。