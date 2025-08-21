【暴風警報】鹿児島県・枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市などに発表 21日18:07時点
気象台は、午後6時7分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、長島町、大崎町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。
薩摩、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。薩摩、大隅地方の海上では、暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
■枕崎市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■阿久根市
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■指宿市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 50mm
ピーク時間 21日夜遅く
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 22日明け方
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 80mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・海上
最大風速 20m/s
■日置市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 70mm
ピーク時間 21日夜のはじめ頃
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■志布志市
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
22日朝にかけて警戒
1時間最大雨量 60mm
ピーク時間 21日夜遅く
□洪水警報
22日朝にかけて警戒
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・海上
最大風速 20m/s
■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
ピーク時間 22日未明
■三島村
□大雨警報
・土砂災害
22日夕方にかけて警戒
■長島町
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南
・外海
最大風速 20m/s
■大崎町
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・海上
最大風速 20m/s
■東串良町
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・外海
最大風速 20m/s
■南大隅町
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・外海
最大風速 20m/s
■肝付町
□暴風警報【発表】
21日夜遅くにかけて警戒
風向 南西
・外海
最大風速 20m/s