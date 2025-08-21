気象台は、午後6時7分に、暴風警報を枕崎市、阿久根市、指宿市、薩摩川内市、薩摩川内市甑島、日置市、いちき串木野市、南さつま市、志布志市、南九州市、長島町、大崎町、東串良町、南大隅町、肝付町に発表しました。

薩摩、種子島・屋久島地方では、土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。薩摩、大隅地方の海上では、暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■鹿児島市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水

22日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 21日夜のはじめ頃



□洪水警報

22日朝にかけて警戒



■枕崎市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水

22日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 21日夜のはじめ頃



□洪水警報

22日朝にかけて警戒



□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■阿久根市

□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・外海

最大風速 20m/s



■指宿市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm

ピーク時間 21日夜遅く



□洪水警報

22日朝にかけて警戒



□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■薩摩川内市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水

22日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 22日明け方



□洪水警報

22日朝にかけて警戒



□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・外海

最大風速 20m/s



■薩摩川内市甑島

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



3時間最大雨量 80mm

ピーク時間 21日夜のはじめ頃



□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 北東

・海上

最大風速 20m/s



■日置市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水

22日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 21日夜のはじめ頃



□洪水警報

22日朝にかけて警戒



□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・外海

最大風速 20m/s



■いちき串木野市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水

22日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 21日夜のはじめ頃



□洪水警報

22日朝にかけて警戒



□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・外海

最大風速 20m/s



■南さつま市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水

22日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 70mm

ピーク時間 21日夜のはじめ頃



□洪水警報

22日朝にかけて警戒



□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■志布志市

□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南西

・海上

最大風速 20m/s



■南九州市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水

22日朝にかけて警戒

1時間最大雨量 60mm

ピーク時間 21日夜遅く



□洪水警報

22日朝にかけて警戒



□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・海上

最大風速 20m/s



■姶良市

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 40mm

ピーク時間 22日未明



■三島村

□大雨警報

・土砂災害

22日夕方にかけて警戒



■長島町

□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南

・外海

最大風速 20m/s



■大崎町

□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南西

・海上

最大風速 20m/s



■東串良町

□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南西

・外海

最大風速 20m/s



■南大隅町

□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南西

・外海

最大風速 20m/s



■肝付町

□暴風警報【発表】

21日夜遅くにかけて警戒

風向 南西

・外海

最大風速 20m/s

