劇場用実写映画『秒速5センチメートル』予告２｜主題歌 米津玄師「1991」【10月10日(金)公開】

新海誠監督の同名劇場アニメーションを実写化した10月10日公開の映画「秒速5センチメートル」の主題歌に、米津玄師の書き下ろし新曲「1991」が起用された。あわせて、同楽曲を使った最新の予告編も公開されている。

そのほか、実写版の奥山由之監督が撮影した米津の新アーティスト写真も公開された。なお、発表時点で同楽曲のリリース日は未定。

「秒速5センチメートル」ポスタービジュアル

(C)2025「秒速5センチメートル」製作委員会

新海氏が脚本・監督を務め、2007年に公開された劇場アニメーション「秒速5センチメートル」。公開から18年が経った現在でも愛され続けている作品を、主演に松村北斗を迎え、奥山監督が実写化する。ヒロイン・篠原明里を演じるのは高畑充希。

主題歌を担当する米津は1991年に生まれ、「秒速5センチメートル」と、新海監督が書き下ろした同作品の小説に深い感銘を受けたという。

主人公・遠野貴樹と、ヒロイン・篠原が出会ったのが1991年。ふたりが小学校で心を通わせ過ごしたまばゆい日常、大人になってからも色あせない「あの頃」が、主題歌のタイトルに刻まれており、米津自身、原作の世界観をリスペクトしながら、主人公に自らを重ね楽曲を制作した。

また奥山監督も1991年生まれで、米津とは同年齢。過去に米津の「感電」「KICK BACK」のミュージックビデオやアーティスト写真を手掛けてきた。そんな信頼関係の深いふたりが、主題歌と監督して新たにタッグを組む。

米津玄師 コメント

米津玄師「1991」アーティスト写真

Photo by 奥山由之

映画を試写で初めて見させてもらった時、冒頭から終わりまで全てのカットに奥山さんの熱意と執念が滲むその出来栄えに「すごいものを見た」という興奮をおぼえました。

子供のころ原作と出会い、数年まえMV監督としての奥山さんと出会い、やがて映画監督にもなった彼がこのような素晴らしい映画を撮り、そこにわたしの居場所があったのが嬉しくてなりません。

映画の為に書き下ろした曲であるのはもちろんですが、先述の経緯による影響もあってか同時にわたしの半生を振り返るような曲にもなってしまい、映画のキーワードでもあるところの1991というタイトルにさせてもらいました。どうかよろしくお願いします。

奥山由之監督 コメント

互いに「1991」年に生まれ、同じ時代にものづくりを始めて、だからこそ(きっと)似た悩みをくぐり抜けながら、時に一緒に創作をしてきた米津さんと、ついに『秒速5センチメートル』を共に描けたことが嬉しくてなりません。

主人公である貴樹の半生に、映像や音楽を通して僕ら自身を重ねて描くことの意味が「1991」という曲の筆跡に詰まっているように感じて、初めて聴いたとき、その歌詞と音色に心が震えました。一歩一歩の歩みを大切に踏みしめるような旋律を、ぜひスクリーンで体感していただけましたら幸いです。