¶ÌÀîÅ°»á¡¡¼¼³°µ¡ÅðÆñÌ¤¿ë¤Î¥É¥é¥ó¥¯ÎëÌÚÂó¤Î½ë¤µÂÐºö¤Ë½õ¸À¡Ö´°Á´¤ËNG¹Ô°Ù¡£Éô²°¤´¤È¤À¤«¤é¡Ä¡×
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬21Æü¡¢Æ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡£¼«Âð¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡¤òÅð¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡×ÎëÌÚÂó¡Ê49¡Ë¤Î½ë¤µÂÐºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½õ¸À¤òÁ÷¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°ÛÎã¤ÎÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¼¼³°µ¡¤Î¸Î¾ã¤¬Áê¼¡¤®¡¢ÅðÆñÈï³²¤âµÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£ÎëÌÚ¤Ïº£·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Öº£Æü¥¯¡¼¥é¡¼¤Î¼¼³°µ¡¤òÅð¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¡Ì¤¿ë¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡¡¶á½ê¤Î¿Í¤¬ÈÈ¿Í¤ËÀ¼¤«¤±ÈÈ¿Í¤¬ÌÔ¥À¥Ã¥·¥å¤ÇÆ¨¤²¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡¡¼¼³°µ¡¤ÎÆ¼Àþ¤¬¥º¥¿¥º¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÈï³²¤ò¹ðÇò¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤ÏÎëÌÚ¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¼¼³°µ¡¤ÎÇÛÀþ¤¬ÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ»ÈÍÑÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥ê¥â¡¼¥È¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«²¶¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¼¼³°µ¡¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È²õ¤ì¤¿¤°¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤Î´í¸±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤ÏÉÔ¹¬Ãæ¤Î¹¬¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ÇÛÀþ¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¿²¼¼¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¼¼³°µ¡¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿åÉ÷Ï¤¤ËÆþ¤Ã¤ÆÂÎ¤¬¿Ì¤¨¤ë¤°¤é¤¤´¨¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éµÞ¤¤¤Ç½Ð¤Æ¥¿¥ª¥ë¤ÇÂÎ¤ò¿¡¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÎä¤¨Îä¤¨¤Î¤È¤³¤í¤òÂ¤ò¥¬¥ó¥¬¥óÎä¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¿²¤Á¤ã¤¦¡£Â¤À¤±ÀðÉ÷µ¡¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¸½ºß¤Ï¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤·¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡VTR¤ò¸«¤¿¶ÌÀî»á¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Ø¡ÖÉô²°¤´¤È¤Î¼¼³°µ¡¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¿²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È´¶ÁÛ¡£¼«¿È¤Î¼«Âð¤Ï¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¨¥¢¥³¥ó¡×¤Ç¼¼³°µ¡1Âæ¤ÇÊ£¿ô¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¼¼³°µ¡²õ¤ì¤ë¤ÈÁ´ÌÇ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¡ÖÂ¤ËÀðÉ÷µ¡¤ÎÉ÷¤òÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬¿çÌ²¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¡Ä´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎëÌÚ¤Î½¢¿²»þ¤Î½ë¤µÂÐºö¤Ë¸ÀµÚ¡£¶ÌÀî»á¤â¡Ö´°Á´¤ËNG¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Éô²°¤´¤È¤À¤«¤é¡¢Îä¤¨¤ëÉô²°¤Ç¿²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£