この絵文字が表すマンガは？街を守る正義の集団「ボウフウリン」といえば…？

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズをご紹介！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、実写映画化が決定した新世代ヤンキー漫画です。

「👊💥🏙️💨✨」が表すマンガは一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「WIND BREAKER」でした！

「拳・戦い・町・風」などの絵文字から、漫画アプリ「マガジンポケット」で連載されている人気漫画「WIND BREAKER」であることがわかります。

この作品は、2021年に「次にくるマンガ大賞」にノミネートされ、渋谷駅ウォールジャックなどのキャンペーンが開催されました。

2025年12月には、キャストに水上恒司さんやBE:FIRSTのJUNONさんを迎えて実写映画も公開予定ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。