この絵文字が表すマンガは？街を守る正義の集団「ボウフウリン」といえば…？
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズをご紹介！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すマンガは？
意外と難しいこのクイズ。
「👊💥🏙️💨✨」が表すマンガは一体なんでしょうか？
ヒントは、実写映画化が決定した新世代ヤンキー漫画です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「WIND BREAKER」でした！
「拳・戦い・町・風」などの絵文字から、漫画アプリ「マガジンポケット」で連載されている人気漫画「WIND BREAKER」であることがわかります。
この作品は、2021年に「次にくるマンガ大賞」にノミネートされ、渋谷駅ウォールジャックなどのキャンペーンが開催されました。
2025年12月には、キャストに水上恒司さんやBE:FIRSTのJUNONさんを迎えて実写映画も公開予定ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部