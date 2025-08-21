テレビ東京の嶺百花アナウンサー（25）が21日までに自身のインスタグラムを更新。ひまわり畑でデニムショーパンのカジュアルコーデを披露した。

「高校時代のクラスメイトとの下田旅行（2）」と書き始めた嶺アナ。ひまわり畑での写真を複数枚投稿。白Tシャツにデニムショーパンのカジュアルコーデでスラリと伸びた美脚を披露した。

「小さい頃、双子の弟と日焼けで真っ黒になりながら公園を駆け回っていたからか、自然の中で遊ぶのが好きです。ひまわりにパワーをもらいました」とリフレッシュできたことをつづった。

フォロワーからは「ひまわりのよう」「ひまわりが似合う」「笑顔にパワーもらいました」「最高の笑顔」「スタイルいいな〜」などの声が寄せられた。

嶺アナは青学大在学中にTBS「THE TIME，」で約1年半、お天気リポーターとして活躍。22年には「お天気キャスター総選挙」で1位に輝いた。23年3月の大学卒業に伴い、お天気キャスターも卒業し、大手証券会社の営業職に就職。昨年10月1日付でテレビ東京にアナウンサーとして中途入社し、今年4月からWBS「トレンドたまごneo」を担当している。