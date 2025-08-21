朝ドラ『ばけばけ』音楽が決定 牛尾憲輔「作曲がとても楽しいです」
俳優の高石あかり（※高＝はしごだか）が主演を務める、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』（9月29日スタート 月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の音楽を牛尾憲輔が担当することが決定した。
【写真あり】豪華…！ 朝ドラ『ばけばけ』の相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
■牛尾憲輔のコメント
ばけばけの音楽を担当させていただきます牛尾憲輔です。
脚本のふじきさんが「何も起きない」と称された物語の音楽を作っています。
それは何も起きない、ただただ他愛もない時間のことかもしれません。
小さく繊細で、でも愛おしい、何気ない日々。
仰々しくもなく、華々しくもなく、鬱々ともしない音楽です。
なんとも肩の力の抜ける宣言で恐縮ですが、なんだか作曲がとても楽しいです。
是非一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。
■プロフィール
2008 年12 月にソロユニット“agraph”として1stalbum“a day, phases"でデビュー。
2011 年 バンド『LAMA』を始動。
2014 年TV アニメ『ピンポン』ではじめて劇伴を担当。
以降これまでに山田尚子監督や湯浅政明監督、沖田修一監督とのタッグをはじめ、数々のアニメ、実写作品の劇伴を手がける。
最近作としてはテレビシリーズ『ダンダダン』、『チ。―地球の運動について―』、NHK 特集アニメ『cocoon〜ある夏の少女たちより〜』、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の劇伴音楽を手がける。
【写真あり】豪華…！ 朝ドラ『ばけばけ』の相関図を公開
本作は、島根で生まれ育ったヒロイン・松野トキ（高石）がつまずきながらも前向きに生きていき、世界を転々とした末に日本にたどり着いた外国人の英語教師と出会い、“怪しい話好き”という共通点から次第に心を通わせていく。小泉八雲の妻・小泉セツをモデルに、大胆に再構成して登場人物名や団体名などは一部改称してフィクションとして描く。原作はなく、脚本はふじきみつ彦氏が手掛ける。
ばけばけの音楽を担当させていただきます牛尾憲輔です。
脚本のふじきさんが「何も起きない」と称された物語の音楽を作っています。
それは何も起きない、ただただ他愛もない時間のことかもしれません。
小さく繊細で、でも愛おしい、何気ない日々。
仰々しくもなく、華々しくもなく、鬱々ともしない音楽です。
なんとも肩の力の抜ける宣言で恐縮ですが、なんだか作曲がとても楽しいです。
是非一緒に楽しんでいただけると嬉しいです。
■プロフィール
2008 年12 月にソロユニット“agraph”として1stalbum“a day, phases"でデビュー。
2011 年 バンド『LAMA』を始動。
2014 年TV アニメ『ピンポン』ではじめて劇伴を担当。
以降これまでに山田尚子監督や湯浅政明監督、沖田修一監督とのタッグをはじめ、数々のアニメ、実写作品の劇伴を手がける。
最近作としてはテレビシリーズ『ダンダダン』、『チ。―地球の運動について―』、NHK 特集アニメ『cocoon〜ある夏の少女たちより〜』、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の劇伴音楽を手がける。