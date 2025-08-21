日本で初めて2021年から内密出産（身元を医療機関以外に明かさずに出産）を受け入れている熊本の慈恵病院が、今年、日本で2番目に内密出産の受け入れを始めた賛育会病院などに対して意見書を提出し、内密出産の女性に出産費用を負担させるのは実態に見合わないなどと主張しました。一方で、内密出産の費用を病院が担うやり方は持続可能なのか、資金確保を病院以外の組織が行う方法も必要だという指摘も。

■熊本の慈恵病院が東京都や賛育会病院などに申し入れ

妊娠・出産を知られたくない女性が身元を一部の病院職員などにのみ明かして出産する、いわゆる「内密出産」を日本で初めて始めた熊本・慈恵病院が、日本の医療機関では2番目に「内密出産」を始めた賛育会病院や東京都、こども家庭庁などに対し、「病院の財政に負担をかけないための方針だとは思う」が、有料の内密出産が孤立妊産婦の実態に合わないなどする意見書・質問書を提出しました。

賛育会病院は、内密出産の場合、出産費用は原則妊婦の自己負担だという方針ですが、熊本・慈恵病院によりますと、出産費が負担できないなどと悩む女性からの相談があったということで、賛育会病院の対応が不十分なのではないかと指摘しています。

なお、こうした事実があったかどうかについて、賛育会病院に取材したところ、「個人情報のため回答できない」とのことでした。

■課題は…病院が資金面をすべて負担

赤ちゃんポストや内密出産について詳しい研究者、千葉経済大学短期大学部の柏木恭典教授は、こうした背景の一つとして、出産費用などを女性が担えない場合、病院が負担することになるという課題をあげます。

「日本は医療機関が主となって（内密出産などを）運営している。だからその負担を医療機関が負うことになる。相談業務、妊娠から分娩、その他のあらゆるサービスを病院の負担で実施しなければならない」

「そうするとやっぱり経営的に厳しくなってくる。1人に対して60万・70万円のお金（出産費用）を出さないといけない。それを無料でやるのは持続可能性でいうとかなり厳しい」

賛育会病院は持続可能性を求めているため、基本的に有料（妊婦が出産費を負担）なのではないかと解説しました。

一方、世界各国のほとんどでは、内密出産は病院ではなく、母子福祉団体などが主となって始め、相談支援や金銭面は母子福祉団体が担い、病院は要請をうけて、医療のみを提供する形だといいます。そしてこうした活動に必要な資金は寄付でまかなわれることも多いということです。

「世界では、病院はあくまでも出産の支援をするだけ。日本が特殊すぎて、病院が経営面も考えなければいけないようなやり方になっている」「寄付金収集は医療機関ではない基金や財団がイニシアチブをとるべき」

仮に賛育会病院が、海外と同様、福祉的な財団の要請で内密出産の“医療部分”のみを担う形であれば、今回あったとされるような悩む女性の例もなくなる可能性が高いと指摘します。

今後、日本が進むべき道については…

「福祉として、こっち（財団など）がある程度全部担うから、病院は協力してくれる、力を貸してくれればいいというモデルが作れたらいい」

■他の団体も感じる金銭面の課題 根本的な原因となる妊産婦の経済的困窮への支援が必要

妊娠した女性を支援する中で、金銭面の問題は他の団体も抱えています。にんしんSOSなどの相談窓口を運用し、妊娠や妊娠にまつわる悩みに寄り添い、居場所などを提供する認定NPO法人「ピッコラーレ」の副代表で助産師の土屋麻由美さんは…

「何度かクラウドファンディングをさせていただいて。ぴさら（なんらかの問題を抱え、安心して過ごせる居場所を失った若年妊婦のための居場所）に関してもそうですし、アフターケアを行うにもお金がない状況なので、寄付をお願いできないかと活動したり、いろいろな人に頼んだり、資金集めをしてきた経緯があります。しかし、毎年のように資金の不安を感じつつ活動しています」

「寄付と助成金をいろいろなところに出して採択されたり、落ちたりして、計画していた活動も、年によっては、お金がつかなくて計画を縮小して活動する年度もあります」

女性たちと向き合ってきた中で感じることは。

「妊娠・出産に関しては自費診療なので、初回の受診費が出せない人とか、アフターピルは、ジェネリックで1万円程度かかるが、それが出せないことによって妊娠を希望していないのに継続してしまうという人はとても多い」

「女性の健康という概念を考えるのであれば、出産に関しても中絶に関しても自費診療ではなく無料化という形にならないと、妊婦健診を受けないまま“飛び込み出産”する例や（自宅などでの）孤立出産などは完全にはなくならない」 と述べました。

■女性・赤ちゃんを救う持続可能な体制を

特に虐待やDVなど様々な理由で家族などに頼れず経済的に困窮する妊産婦については、民間による支援だけでなく公的な支援も必要だと指摘しました。

形式は異なっていても、様々な団体や病院が女性や赤ちゃんの力になりたいという強い思いで活動しています。資金面含め持続可能な体制とはどのようなものか、考えていく必要があります。