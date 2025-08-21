ボルボが新型「EX30“クロスカントリー”」日本初公開！ 「EX30」シリーズは5つのバリエーションに拡大へ

全ボルボ車のなかで最も安いエントリーグレードも新設定

ボルボ・カー・ジャパンは2025年8月21日、コンパクトSUV「EX30」のモデルレンジを大幅に拡大しました。

また新たなバリエーションとして、新型「EX30 Cross Country Ultra Twin Motor Performance（以下、新型EX30クロスカントリー）」を設定しました。

EX30シリーズの都市部での快適な走行性能や機能性をそのままに、1997年の「V70XC」以来続くボルボ“Cross Country”シリーズの伝統を引き継ぐ、アウトドアシーンでの活躍にも最適なモデルです。

新型「ボルボ EX30 Cross Country Ultra Twin Motor Performance」と、ボルボ・カー・ジャパン 不動 奈緒美 代表取締役社長

EX30は、都市での快適な走行性能や機能性を備えたEV（電気自動車）のコンパクトSUVです。

標準的な機械式立体駐車場に対応し、日本の交通事情にフィットするコンパクトなサイズ感、シンプルでスタイリッシュなスカンジナビアンデザイン、サステナビリティの追求、そして最先端のテクノロジーとボルボ車に期待される安全性のすべてが凝縮されたモデルです。

ボディサイズは、全長4235mm×全幅1835mm×全高1550mmで、ボルボ車ラインナップでもっともコンパクトなサイズに収まります。

日本では、2023年にシングルモーターの最上位グレードである「EX30 Ultra Single Motor Extended Range」が導入され、これまでに約2500台を販売し、ボルボにおける電動化を牽引してきました。

今回の新型EX30クロスカントリー導入とあわせ、幅広い価格帯、パワートレインやグレード、スタイルの異なる全5モデルのラインナップへと拡大し、これまで以上に多様なライフスタイルやニーズに対応します。

まずエントリーグレードとして新たに追加されたのが、「EX30 Plus Single Motor」です。

LFPバッテリー（リン酸鉄リチウムイオンバッテリー）を採用し、一充電走行距離390km（WLTCモード）の航続距離と、0-100km／h 加速5.7 秒の十分な加速性能を確保。

さらに最先端の安全・運転支援機能やGoogle搭載のインフォテインメントシステム、そしてharman／kardon（ハーマンカードン）のハイエンドなサウンドシステムなども標準装備しています。

価格は479万円（消費税込み、以下同）です。

エントリーグレードとして新設された「EX30 Plus Single Motor」

ボルボ・カー・ジャパン 不動 奈緒美 代表取締役社長は、同日行われた発表イベントで次のように話します。

「ラインナップの拡充で、より最適なEX30を選択していただけることになります。

なかでも、今からEV生活をスタートしようとお考えの方には、ぜひこのエントリーモデルをオススメします」

また不動社長は、現在国内で販売されるボルボ車の中で、PHEV（プラグインハイブリッド車）やHEV（ハイブリッド車）も含め最も廉価な設定でありながら、ボルボが誇る先進的な安全装備については一切他モデルと変わることはないこともあわせて強調しました。

一方、ハイパフォーマンスモデルとして、AWD（全輪駆動）の「EX30 Ultra Twin Motor Performance」も追加されました。

前後に搭載したモーターが、合計で最大出力315kW（428ps）・最大トルク543Nmを発揮し、0-100km／h加速ではボルボ史上最速となる3.6秒を実現しています。価格は629万円です。

アドベンチャースピリットに応える新型「EX30クロスカントリー」

そして、より個性を高めたモデルが、新型EX30クロスカントリーです。

EX30よりも20mm高い195mmの最低地上高に、マットグラファイト仕上げの専用19インチアルミホイール＆大径タイヤを装備し、前後にモーターを備えたパワフルなAWDモデルという成り立ちを持ちます。

精悍さを増したボルボ「EX30クロスカントリー」（「EX30 Cross Country Ultra Twin Motor Performance」）

ボディサイズは、全長4235mm×全幅1850mm×全高1565mmと、ベース車同様のコンパクトさを維持しました。

外観はまず、スウェーデンの地形を表現したアートワークが施されたマットブラック仕上げのフロントフェイスが印象的です。

またフロントとリアのバンパー下部と一体化した「ヴェイパーグレー」カラーがアクセントとなるインサートや、ホイールアーチ・エクステンションなどで、タフで力強い印象を強調します。

なお、18インチのオールテレーンタイヤと専用ホイールやルーフバスケット、マッドフラップといった純正アクセサリーも用意され、よりタフな外観を引き立てます。

内装は、スカンジナビアの常緑松林にインスパイアされた「パイン」インテリアを採用します。

シート地は、ウール30％、再生ポリエステル70％を配合した「テイラード・ウールブレンド素材」と、リサイクル素材とバイオ由来素材からなる「ノルディコ」のコンビネーションで、モダンで心地よい雰囲気を与えています。

デコラティブ・パネルには、一年草で成長が早く、栽培中にCO2を吸収する再生可能な繊維である亜麻を使った「フラックス・デコパネル」が配されています。

ボルボではこの内装素材について、「細部までサステナビリティを追求し、環境にも配慮された快適でスタイリッシュなインテリアを実現しました」と説明します。

パワートレインは、フロントに最大出力115kW（156ps）・最大トルク 200Nm、リアに最大出力200kW（272ps）・最大トルク343Nmを発揮するモーターを配した電子制御AWDで、一充電走行距離は500km（WLTCモード）です。

走行性能と電力消費を最適化する「標準」モード、フロントモーターを常時使用しAWDによる最高のパフォーマンスを発揮する「パフォーマンス」モード、航続距離を最大化する「レンジ」モードと、3つのドライブモードが選択できます。

前述の通り、最低地上高をアップしたほか、路面の衝撃を効果的に吸収するよう、サスペンションはEX30標準モデルに対して柔らかく設定されたほか、ダンパーやステアリングの設定もクロスカントリーモデルらしい乗り味になるよう最適化。

滑らかな乗り心地や、あらゆる状況下での操作性を実現しました。

新型EX30クロスカントリーの価格は、649万円です。

北欧の厳しい環境下で開発された新型「EX30クロスカントリー」［画像は欧州仕様車］

不動社長は、新型EX30クロスカントリーの魅力について、つぎのようにまとめます。

「思い立ったときに、どこへでも自由に、都会から山や森へ。そんな冒険の心“アドベンチャースピリット”を持ち続けることは、これからの新しい時代のライフスタイルなのかもしれません。

美しい森や山や湖、そして厳しい冬のスウェーデンで生まれたEX30クロスカントリー。

まさにそんなアドベンチャースピリットに応える、これからの新しい時代のEVだと私は思います。

ちいさなボルボで大きな体験を。そんな言葉が相応しいクルマです」

※ ※ ※

このほか、EX30 Ultra Single Motor Extended Rangeの下位グレードとして、新グレード「EX30 Plus Single Motor Extended Range」も設定されました。

後輪駆動のシングルモーターに、高効率なNMC バッテリー（三元系リチウムイオンバッテリー）を搭載し、69kWhのバッテリー容量で、一充電当たりの航続距離はEX30シリーズ最長の560km（WLTCモード）を実現しています。価格は539万円です。