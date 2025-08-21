浜田雅功、EXILE AKIRAと“2人っきり”初共演→出会い頭に蹴り上げお見舞い
EXILE AKIRAが、23日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演する。
【動画】「優等生か！」浜田雅功のツッコミを受けて笑顔のEXILE AKIRA
ダウンタウンの浜田雅功が相方やスタッフと五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、EXILEのパフォーマーとして2006年から活躍し、ダンスのみならず、俳優、モデル、さらには若手の育成などマルチに才能を発揮し、国内外で幅広く活躍するAKIRA。
オープニング場所のMBS1階ロビーへやって来た浜田は、相方の後ろ姿を見て、「なんかでっかい奴がおるな」と言いながら近付く。相方の顔をのぞき込むなり、いつものようにおしりを蹴り上げる。約4年ぶりの共演となる浜田とAKIRAだが、2人っきりでの共演は初めて。
AKIRAは、浜田と自分には“共通点”があると言い、「下積み時代に食パン一枚だけで生活していて、真ん中の白いやわらかい部分をトロと呼んで食べていた」と食パンを片手に熱弁。“やわらかいパン”はソウルフードだと語るAKIRAに対して、浜田も「俺もコロッケとやわらかいパンにはうるさいで」と「やわらかいパン」が大好物だと言い張る。
そんな2人がロケをする今回は、「浜ちゃん大好物!!やわらかいパン巡りin 大阪」と題し、大阪各地のやわらかいパンで有名な店を巡り、2人にとっての大阪で一番やわらかいパンを探し求める。
