日向坂46清水理央、ミニワンピで美脚スラリ「お団子ヘア最強」「上品」と反響
【モデルプレス＝2025/08/21】日向坂46の清水理央が8月20日、自身のブログを更新。ミニワンピース姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】日向坂46メンバー、美脚際立つ膝上ミニ丈コーデ
清水は「みなさん最近はいかがお過ごしですか？お盆はみんな帰省したのかな〜」と問いかけ、「私は小西さんと旅にでてみました！（2泊3日）またいつかそれもブログかインスタ載せるね〜」と報告。「最近はね、写真がどんどん溜まっていくばかりでもっとブログとかインスタとか更新しなきゃ〜！とずーっと思っている！！！」とし、「いつの日かのミーグリの時のしゃしん〜」とイベントで着用した私服姿を公開した。
ネイビーの上品なミニワンピース姿で、美しい脚を披露。「この日のお洋服とかヘアメイクかわいくできておきにいり」と紹介し、「ミーグリはねいつも大体3部と4部の間で髪型変えてるよ〜色んな自分になれるの楽しくて好き」とお団子ヘアと下ろしたスタイルの2パターンを見せている。
この投稿に、ファンからは「上品でお嬢様みたい」「ミーグリでいろんな姿見られて嬉しい」「ワンピース似合ってる」「スタイル良い」「お団子ヘア最強」「小西ちゃんとの写真も楽しみ」「ミーグリいつも幸せ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆清水理央、ミニワンピで美脚スラリ
