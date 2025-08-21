年収500万〜700万円程度とごく普通の会社員でありながら資産1億円以上を築いている“隠れ富裕層”がいる。静かにコツコツと資産を築き上げた彼らのお金に対する考え方、行動の共通点とは何だろうか。シンガポール在住のファイナンシャルプランナーが解説する。（ファイナンシャルプランナー 花輪陽子）

あなたの隣にいるかもしれない!?

“隠れ富裕層”の実態とは？

街中で地味な服装でバスに乗っている人、オフィスで目立たない同僚――実は「資産1億円以上」を築いた“隠れ富裕層”かもしれません。

華やかな経営者や投資家とは一線を画し、ごく普通の働き方をしながら、堅実に資産を積み上げてきた「サラリーマン富裕層」。彼らはいったい、どのようにして資産を築き、どのような考え方でお金と向き合ってきたのでしょうか。

今回は、会社員として働きながらも資産1億円以上を築いた人たちに共通する「投資・資産運用の姿勢」や「お金の使い方・考え方」に焦点を当ててみましょう。

「年収が高い人」＝「お金持ち」と思われがちですが、実際に資産を築けている人はごく一部です。

一方で、年収500万〜700万円程度の普通の会社員が、40〜50代で資産1億円を超えている例も少なくありません。

彼らはブランド品にも興味を示さず、一等地に住むなどの派手な生活をすることもなく、一見するとごく普通の人に見えます。

それでも確実に資産を増やしているのは、日々の「お金の使い方」と「長期的な視点での投資・運用」に工夫があるからです。

