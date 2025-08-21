石田ひかり「33年ぶりであろう再会」1992年放送のドラマで共演した美人タレントとの2ショットに反響
【モデルプレス＝2025/08/21】女優の石田ひかりが21日、自身のInstagramを更新。33年ぶりの再会を果たしたタレントとの2ショットを公開した。
【写真】石田ひかり、33年ぶりに再開した美人タレント
石田は「今夜は、2人で何度考えても『悪女』以来、33年ぶりであろう再会」と1992年放送のドラマ「悪女（わる）」で共演したタレントの渡辺満里奈との2ショットを公開。また、渡辺がアイドルグループ・おニャン子クラブのメンバーだったことを受け「おニャン子オーディションでタップを踏んでいた満里奈ちゃんをはっきりと覚えている事、ものすごく応援していたことも伝えることが出来て良かったです」と出会う前から興味を抱いていたことをつづっている。
この投稿には「過去一大好きなドラマでした」「今でも仲良しなんて素敵」「悪女再放送してほしい」「お2人とも素敵に歳を重ねてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】石田ひかり、33年ぶりに再開した美人タレント
◆石田ひかり、渡辺満里奈と33年ぶりの再会
石田は「今夜は、2人で何度考えても『悪女』以来、33年ぶりであろう再会」と1992年放送のドラマ「悪女（わる）」で共演したタレントの渡辺満里奈との2ショットを公開。また、渡辺がアイドルグループ・おニャン子クラブのメンバーだったことを受け「おニャン子オーディションでタップを踏んでいた満里奈ちゃんをはっきりと覚えている事、ものすごく応援していたことも伝えることが出来て良かったです」と出会う前から興味を抱いていたことをつづっている。
◆石田ひかりの投稿に反響
この投稿には「過去一大好きなドラマでした」「今でも仲良しなんて素敵」「悪女再放送してほしい」「お2人とも素敵に歳を重ねてる」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】