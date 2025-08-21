【映画「九龍ジェネリックロマンス」】 8月29日 公開予定 【映画「九龍ジェネリックロマンス」公開記念特番】 8月21日 公開

【拡大画像へ】

8月29日公開予定の映画「九龍ジェネリックロマンス」より公開記念特番がYouTubeにて配信された。

本作は、眉月じゅん氏によるマンガ「九龍ジェネリックロマンス」の実写映画。ノスタルジー溢れる街・九龍城砦を舞台に、鯨井令子と工藤発の2人が織りなす大人の恋愛模様や令子の過去、そして九龍の街に隠された巨大な秘密を解き明かすミステリー・ラブロマンスとなる。鯨井令子役には吉岡里帆さん、工藤発役に水上恒司さんの配役でW主演となる。

公開記念特番には本作のキャストである吉岡里帆さん、水上恒司さん、⻯星涼さん、胗俊太郎さん、梅澤美波さん、フィガロ・ツェンさん、花瀬琴音さん、MCとして「NON STYLE」の井上裕介さんが出演。特番内では、キャストが演じるキャラクターへの印象や撮影秘話のトーク、特別企画のジェスチャーゲームなどが収録されている。

また、入場者特典としてA5イラストボートの配布が決定。原作者・眉月じゅん氏が、本作のメインビジュアルと同じ構図で鯨井令子と工藤発を新たに描き下ろしたイラストボードとなっている。映画公開初日の8月29日より数量限定での配布となる。

【映画「九龍ジェネリックロマンス」公開記念特番】【入場者特典】

A5イラストボート

【映画「九龍ジェネリックロマンス」】

懐かしさで溢れる街・九龍城砦の不動産屋で働く鯨井令子は先輩社員の工藤発に恋をしていた。工藤は九龍の街を知り尽くしており、令子をお気に入りの場所に連れ出してくれるが、距離は縮まらないまま。

そんな中、九龍で靴屋を営む楊明、あらゆる店でバイトをする小鄢らと意気投合。令子は、九龍でゆっくりと流れる日常にそれなりに満足していた。しかしある日、工藤と立ち寄った金魚茶館の店員タオ・グエンに工藤の恋人と間違われる。さらに、令子は偶然1枚の写真を見つけるのだが、そこには工藤と一緒に自分そっくりの恋人が写っていた。困惑する令子の元に大企業の社⻑・蛇沼みゆきと謎めいた男ユウロンが現れる。思い出せない過去の記憶、もう1人の自分の正体、九龍に隠された秘密。核心に迫る令子は、工藤が抱える切ない過去を知ることになるー。

◾作品情報（敬称略）

原作：眉月じゅん「九龍ジェネリックロマンス」(集英社「週刊ヤングジャンプ」連載)

監督：池田千尋

脚本：和田潜人 池田千尋

音楽：小山絵里奈

主題歌：Kroi「HAZE」(IRORI Records / PONY CANYON INC.)

制作プロダクション：ROBOT

制作協力：さざなみ

企画・配給：バンダイナムコフィルムワークス

キャスト

・吉岡里帆

・水上恒司

・胗俊太郎

・梅澤美波(乃木坂 46)

・曾少宗(フィガロ・ツェン)

・花瀬琴音

・諏訪太朗

・三島ゆたか

・サヘル・ローズ

・関口メンディー

・山中崇

・嶋田久作

・⻯星涼

(C)眉月じゅん／集英社・映画「九龍ジェネリックロマンス」製作委員会