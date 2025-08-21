MMD研究所は、8月20日に「2025年高校生のスマホとAIの利用実態調査」を発表した。

調査は高校生の実態をより正確に把握するために、通信契約しているスマートフォン所有の15歳～18歳の高校生を対象とした。調査内容は「AIの利用状況」と「スマートフォンにおける通信の繋がり」に焦点を当てている。

予備調査では、通信契約しているスマートフォン所有の高校生2475人を対象に、高校生の直近1年以内におけるスマートフォンでの生成AIサービス利用経験を聞いた。60.2％の高校生が「利用したことがある」と回答し、パソコンでの利用経験は27.2％だった。次に、利用経験があると回答した1490人の高校生に、直近1年以内に利用した生成AIサービスを聞いたところ、利用サービスの上位は「ChatGPT」「Gemini」「Grok」だった。さらに、生成AIサービスの利用頻度を聞いたところ、61.7％が週1回以上利用していることがわかった。また、84.0％の高校生がAIを使い始めて「変化したことがある」と回答した。変化したところを聞くと「課題や宿題への取り組みがスムーズになった」「問題を一人で抱え込まず、気軽に相談するようになった」「分からないことを調べるとき、まず生成AIサービスに聞くようになった」が多かった。そして、高校生のAI利用用途の上位は「宿題や課題の答えを調べるため」や「趣味や遊びとして、AIと会話を楽しむため」だった。

本調査は、大手3キャリアを契約している高校生600人を抽出し、直近半年間で経験した外出時のスマートフォンの通信の繋がりやすさを聞いた。「繋がりやすかった」「やや繋がりやすかった」と答えた高校生は78.0％だった。次に、直近半年における通信速度および通信の安定性の満足度を聞いた。通信速度での満足度は、KDDIが89.0％と最も高く、次いでソフトバンクが88.5％、NTTドコモが77.5％となった。さらに、通信の安定性での満足度は、ソフトバンクが85.5％と最も高かった。

直近半年の外出における利用サービス別通信の繋がりやすさを大手3キャリアを契約している高校生600人に聞いた。各サービスで繋がりやすい割合は、「インターネットブラウザ」が66.7％と最も多く、次いで「SNS」が66.3％、「通話」が65.5％となり、通信会社別に見ると全項目においてソフトバンクが1位となった。続いて、直近半年の外出時における利用サービス別通信の満足度を聞いたところ、各サービスで満足度は、「SNS」が71.3％と最も高く、通信会社別に見て、全項目においてソフトバンクが1位だった。

高校生の直近半年における外出時のシーン別通信の繋がりやすさの「総合」のトップはソフトバンクだった。そして、高校生にとってスマートフォンの通信環境はおおむね満足できる水準にあるものの、利用するキャリアによって感じる強みが異なることが明らかとなった。

■調査概要「2025年高校生のスマホとAIの利用実態調査」調査期間：2025年7月25日～7月29日有効回答：〈予備調査〉2475人〈本調査〉600人調査方法：インターネット調査調査対象：〈予備調査〉通信契約しているスマートフォン所有の15歳～18歳の高校生〈本調査〉大手3キャリアを契約している高校生設問数 ：〈予備調査〉14問〈本調査〉5問

■今回調査した全設問項目〈予備調査〉SC1 あなたの学年を教えてください。SC2 あなたが現在メインで利用しているスマートフォンの通信会社を教えてください。SC3 あなたが現在メインで利用しているスマートフォン端末を教えてください。SC4 あなたは直近1年以内に何らかの生成AIサービスを利用したことがありますか？SC5 直近1年で何らかの生成AIサービスを利用したと回答した方にお聞きします。あなたは生成AIサービスをどのように使っていますか？あてはまるものをすべて教えてください。SC6 直近1年で何らかの生成AIサービスを利用したと回答した方にお聞きします。あなたは生成AIサービスをいつから使い始めましたか？SC7 あなたが生成AIサービスを使い始めたきっかけとしてあてはまるものを全て教えてください。SC8 あなたが生成AIサービスを使い始めて変化したこととして、あてはまるものを全て教えてください。SC9 あなたは、生成AIサービスをどれくらいの頻度で使っていますか？SC10 あなたが生成AIサービスを利用していて、印象に残っているエピソードがあれば教えてください。SC11 あなたがメインで利用しているスマートフォンで外出している際、直近半年で通信が途切れることはありましたか？SC12 あなたが現在メインで利用しているスマートフォンで外出した際、直近半年で経験したことがあるものを全て教えてください。SC13 あなたが質問・調べものをするときによく使うもの・ことを全て選んでください。SC14 あなたが調べものによく生成AIを使う理由として当てはまるものを全て選んでください。

〈本調査〉Q1 あなたが現在メインで利用しているスマートフォンの通信「SC2回答選択肢表示」の直近半年の繋がりやすさについて教えてください。Q2 あなたが現在メインで利用しているスマートフォンの通信「SC2回答選択肢表示」の直近半年の繋がりの満足度について教えてください。Q3 あなたが現在メインで利用しているスマートフォンに対する、外出している際の直近半年の通信への繋がりやすさについてそれぞれひとつずつ教えてください。Q4 あなたが現在メインで利用しているスマートフォンに対する、外出している際の直近半年の通信への満足度をそれぞれひとつずつ教えてください。Q5 あなたがメインで利用しているスマートフォンを利用する際、外出している際に貯金半年での以下の利用シーンで感じた繋がりやすさについてそれぞれひとつずつ教えてください。

（文＝リアルサウンドテック編集部）