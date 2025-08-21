松井啓十郎が八村塁のキャンプにコーチとして参加「選手のためにやるべきことがたくさんある」

8月21日、松井啓十郎が自身のXを更新し、コーチとして参加した八村塁主催の『BLACK SAMURAI 2025 THE CAMP』を振り返った。同時に八村とのツーショットも公開されている。

八村とフィル・ハンディコーチがタッグを組み、世界を目指す日本の中高生に向け、3日間にわたってキャンプを開催。リードアシスタントコーチとして参加していた松井は、「貴重な経験をさせていただいたことに感謝！！フィルハンディの哲学やメンタル、そして八村選手のNBAでプレーするための基準や求められることなどを間近で学ぶことができました」と振り返った。

さらに「現役選手である自分は気づかなかった、コーチならではの考え方や練習のための事前準備など、選手のためにやるべき事がたくさんあるのだと教えられました」と、コーチとしての新しい視点を得たことも明かしている。

また、八村とサプライズゲストとして登場した富樫勇樹とともに、「THE CAMP」選抜選手による特別マッチを観戦した際の写真も公開。

「未来ある中高生のキラキラした瞳に本気度を感じました。選抜試合でのガチの戦い！1万人のIG Arenaであのゲーム展開を作り出せたのは、初日から携わる全ての人が覚悟を持って本気で取り組んだからこそ、バスケットの神様が用意してくれたのだと思います」と熱い思いをつづっている。



Black Samurai camp 2025

八村塁選手のキャンプにリードアシスタントコーチとして3日間参加させていただきました。貴重な経験をさせていただいたことに感謝！！

フィルハンディの哲学やメンタル、そして八村選手のNBAでプレーするための基準や求められることなどを間近で学ぶことができました。続 pic.twitter.com/nyg5BhHg9Y

- Keijuro Matsui (@kjmts16) August 21, 2025

【画像】八村塁とのツーショットも披露