トヨタ「超すごいハチロク」に注目！ 往年の“パンダカラー”＆「画期的ユニット」採用！ “6速MT×軽量ボディ”で運転めちゃ楽しそう！ 実際に公道で乗れた「AE86」コンセプトカーとは？

オリジナルの特徴をリスペクトして大胆に変貌！

トヨタの「AE86」は、1983年に発売された「カローラレビン」および「スプリンタートレノ」の型式番号で、軽量なFRボディと軽快な走りから「ハチロク」の愛称で親しまれる名車です。

特徴はFR駆動の軽量コンパクトボディと小気味よく回る1.6リッターのNAエンジンで、「乗って楽しいクルマ」として愛されており、発売から40年以上経過した今でも中古車市場で当時の新車価格以上の価格で取引されるなど、人気を誇っています。

そんな名車が、環境に優しいエコなパワーユニットを搭載したモデルとして生まれ変わり、かつてイベントで披露されました。

一体どのようなクルマなのでしょうか。

見た目は普通のカロリーレビンだけど最新技術もり沢山！

そのモデルとは、2023年の東京オートサロン（以下、TAS2023）で公開された「AE86 BEV Concept」です。

同車は、AE86型のカローラレビンを、LEXUSブランドで培ってきた電動化ノウハウを用いてBEVに改造したモデルです。

「ボディや車重の軽さ、前後の重量のバランス」といったオリジナルの魅力をそのまま残しつつもBEV化しているのが特徴。

加えて、「BEVならではの高い駆動力の採用により従来以上の走りが楽しめる」としています。

実際に車両重量は、BEVとしては非常に軽量な1070kgを実現しています。

パワーユニットは1.6リッターNAの4A-GE型ガソリンエンジンから、「タンドラ」HEV用のモーターや「NX」PHEV用のバッテリーを使用したユニットへと変更。

最高出力は129psで、最大トルクは15.3kgf.m。ガソリンエンジンの4A-GE型は最高出力130psでしたから、実は数値はほぼ同じです。

さらにトランスミッションは「GR86」の6速MTを採用し、BEVながらも手動変速を可能としています。

エクステリアは白黒ツートンのいわゆる「パンダカラー」ですが、サイドドアに「電気じどう車（実験用）」の文字と「EV」のステッカーが貼られており、アニメ「頭文字D」で主人公・藤原拓海が運転する“パンダトレノ”を彷彿とさせるデザインです。

また、内装はオリジナルのままで、バケットシートやロールケージが「走り屋のクルマ」感を出していました。

TAS2023時点ではあくまでコンセプトカーという扱いでしたが、反響が大きかったこともあり、後にナンバーを取得して公道試乗イベント（抽選式）を実施。

限られた人のみが乗車することが可能でしたが、このイベントによってさらに反響が拡大。

2025年の4月から5月にかけて、トヨタのレンタカーサービス「Vintage Club by KINTO」の特選旧車レンタカーとして、期間限定・抽選申込形式でレンタル化されました。