東証投資部門別売買動向：８月第２週、外国人・現先は１兆７５０３億円と大幅買い越し

東京証券取引所が２１日に発表した８月第２週（８月１２～１５日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が５７３７億７５７４万円と３週ぶりの買い越しとなった。前週は５３億３４３１万円の売り越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は１兆１７６５億円の買い越し。１９年９月第２週（１兆２４５６億円）以来の水準となった。現物・先物の合計では１兆７５０３億円と大幅に２週連続で買い越した。前週は３５８６億円の買い越しだった。



現物での個人投資家は１兆１２５３億５４０２万円と２週連続の売り越し。信託銀行は２１６５億５４７万円と３週連続で売り越した。事業法人は１８１１億２１１９万円と２０週連続で買い越した。この週の日経平均株価は終値ベースで１５５７円（３．７％）上昇している。



出所：MINKABU PRESS