寝ている間の集中保湿にも！リーフ＆ボタニクス「ベルガモット」

リーフ＆ボタニクスから秋冬限定のボディケア「ベルガモット」を発売します。

リーフ＆ボタニクス「ベルガモット」

リップバーム ベルガモット 12g 1,320円

ハンドクリーム ベルガモット 65g 1,210円／20g 484円

マザーソープ ベルガモット 90g 539円

新製品は「リップバーム ベルガモット」。

こっくりとした質感で唇に密着するので、寝ている間の集中保湿にもおすすめです。

「リップバーム ベルガモット」には、油分だけでなく角質層に浸透する保湿成分も配合しています。

保湿成分は角質層のすみずみまで水分を保ち、油分は水分の蒸発を防ぎます。

唇をふっくらさせ、つややかに保つ処方です。

あわせて、同じベルガモットのボディケアのなかで、「ハンドクリーム」と「マザーソープ」もリニューアル。

ハンドクリームには保湿成分と油分を高配合＊し、空気の乾燥や、お湯を使う手仕事で失いやすい潤いを効果的に補える処方にしました。

「マザーソープ」は泡立ちがさらによくなり、カサつきが気になる肌をやさしく洗えるようにしました。

＊リーフ＆ボタニクスの「ハンドクリーム ラベンダー」「ハンドクリーム グレープフルーツ」と比較

香りはベルガモットとレモングラス、2種類の精油をブレンドしたオリジナル。

柑橘系の特長を引き立てた、さわやかな香りです。

リーフ＆ボタニクスの製品に共通しているのは、松山油脂が大切にしている「安全性と環境性、そして有用性のバランス」と「使い続けることができる品質と価格のバランス」です。

さらに、「香りは合成香料ではなく天然精油」「合成着色料は使わない」というブランドの方針も守り続けています。

これらをベースにしてつくり続けているリーフ＆ボタニクスの季節限定「ベルガモット」。

