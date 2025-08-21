「日経225ミニ」手口情報（21日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限13万9642枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の13万9642枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 139642( 139642)
ソシエテジェネラル証券 69595( 69595)
SBI証券 97348( 38958)
楽天証券 43303( 20605)
松井証券 18807( 18807)
バークレイズ証券 16930( 16930)
サスケハナ・ホンコン 9475( 9475)
日産証券 8139( 8139)
JPモルガン証券 6048( 6048)
マネックス証券 5266( 5266)
三菱UFJeスマート 7342( 4190)
ビーオブエー証券 3378( 3378)
ゴールドマン証券 3415( 3239)
フィリップ証券 1499( 1499)
モルガンMUFG証券 948( 948)
みずほ証券 757( 757)
インタラクティブ証券 650( 650)
BNPパリバ証券 416( 416)
野村証券 385( 385)
大和証券 243( 243)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1216( 1216)
ソシエテジェネラル証券 797( 797)
SBI証券 366( 120)
フィリップ証券 92( 92)
楽天証券 111( 55)
マネックス証券 53( 53)
JPモルガン証券 42( 42)
バークレイズ証券 37( 37)
三菱UFJeスマート 64( 26)
松井証券 14( 14)
ドイツ証券 6( 6)
日産証券 4( 4)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22( 22)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
フィリップ証券 17( 17)
SBI証券 6( 6)
JPモルガン証券 4( 4)
松井証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 4( 2)
楽天証券 4( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース