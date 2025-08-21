「日経225ミニ」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限17万8457枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の17万8457枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 178457( 178416)
ソシエテジェネラル証券 102130( 102130)
SBI証券 69420( 30194)
バークレイズ証券 21979( 21938)
サスケハナ・ホンコン 21790( 21790)
松井証券 21541( 21541)
楽天証券 34871( 16301)
日産証券 8530( 8530)
JPモルガン証券 6334( 6334)
モルガンMUFG証券 4893( 4893)
三菱UFJeスマート 8220( 4794)
ゴールドマン証券 4452( 4414)
広田証券 3570( 3570)
マネックス証券 3516( 3516)
ビーオブエー証券 3507( 3507)
BNPパリバ証券 2755( 2755)
みずほ証券 2412( 2406)
野村証券 2307( 2255)
インタラクティブ証券 1712( 1712)
フィリップ証券 1541( 1541)
SMBC日興証券 6( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 2000( 2000)
ソシエテジェネラル証券 1403( 1403)
フィリップ証券 94( 94)
マネックス証券 79( 79)
三菱UFJeスマート 64( 54)
SBI証券 188( 50)
楽天証券 87( 47)
松井証券 16( 16)
バークレイズ証券 13( 13)
インタラクティブ証券 7( 7)
ドイツ証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
フィリップ証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 7( 5)
JPモルガン証券 4( 4)
SBI証券 2( 2)
楽天証券 7( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース