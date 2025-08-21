秋山黄色、TVアニメ『補助魔法』OP主題歌を書き下ろし！100回嘔吐とのコラボ曲配信も

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

秋山黄色の新曲「Quest」が、10月4日より放送のTVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』のオープニング主題歌に決定した。

■“何かに挑戦するときの苦難と、それを受け入れるときに見つけることができる自分らしさ”を歌った「Quest」

『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』は、アルトの原作・原案による異世界ファンタジー作品。「小説家になろう」で2020年12月17日時点の四半期ランキング第1位を獲得。宮廷魔法師のアレクが理不尽な追放を受けたことをきっかけに、かつて“伝説”と謳われたパーティー「ラスティングピリオド」の仲間たちと再び冒険に挑むストーリーとなっている。

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』キービジュアル

(C)アルト・講談社／補助魔法プロジェクト

今作のために書き下ろした「Quest」では、“何かに挑戦するときの苦難と、それを受け入れるときに見つけることができる自分らしさ”を歌った。作品内で描かれる主人公とその仲間たちのあらたな旅立ちを表すような、疾走感溢れる秋山らしいロックソングとなっている。

メインPV第1弾にて楽曲の一部を聴くことができるので、ぜひチェックしよう。

■8月25日に新曲「ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐」を配信リリース！

新曲「ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐」が8月25日に配信リリースされることも発表。

8月1日に突如新曲の完成を告知し、SNSでは歌詞や楽曲の一部が断片的に投稿されてはいたが、詳細は一切不明であったなか、今回その全貌が明らかとなった。新曲では、和ぬかやずっと真夜中でいいのに。など様々なクリエイターと共作/アレンジを手掛けるボカロP・100回嘔吐とのコラボレーションが実現。

秋山が自身以外のアーティストとコラボするのは、Deu（PEOPLE 1）を迎えたコラボ楽曲「Caffeine Remix feat.Deu」以来2度目。秋山が作詞・作曲を行い、100回嘔吐が大胆にアレンジを施した「ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐」にも注目だ。

■一夜限りのライブ、約10ヵ月ぶりのツアーも開催！

全国9ヵ所のライブハウスを巡るツアー『秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR「鬼奏本能」』を先日発表した秋山。ファイナルは自身初の舞台となる恵比寿LIQUIDROOMにて行われる。2024年に開催された『秋山黄色 NON-REM WALK TOUR』から約10ヵ月ぶりのツアーとなる今回、どんなパフォーマンスを繰り広げるのか注目だ。

また、9月には『秋山黄色 presents「BUG SESSION vol.2」』を開催。活動のすべてがコンセプチュアルであること＝“アートロック”を標榜する新世代ユニット・CLAN QUEENを迎え、雰囲気たっぷりの東京キネマ倶楽部にて開催される。詳細はオフィシャルサイトまで。

■【画像】ツアー『秋山黄色 LIVE HOUSE TOUR「鬼奏本能」』スケジュール

■秋山黄色 コメント

■TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』メインPV第1弾

■リリース情報

2025.08.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐」

■関連リンク

TVアニメ『味方が弱すぎて補助魔法に徹していた宮廷魔法師、追放されて最強を目指す』番組サイト

https://hojomaho.com/

秋山黄色 OFFICIAL SITE

https://www.akiyamakiro.com/

■【画像】配信シングル「ネイルイズデッド feat. 100回嘔吐」 他