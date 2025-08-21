「TOPIX先物」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万856枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万856枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 20856( 20533)
ソシエテジェネラル証券 16659( 16336)
JPモルガン証券 8974( 6551)
バークレイズ証券 4845( 4750)
ビーオブエー証券 2928( 2798)
ゴールドマン証券 5006( 2310)
モルガンMUFG証券 2229( 2189)
サスケハナ・ホンコン 1230( 1230)
みずほ証券 977( 686)
野村証券 731( 475)
UBS証券 415( 413)
広田証券 398( 398)
ドイツ証券 355( 355)
SBI証券 355( 307)
日産証券 297( 297)
大和証券 258( 258)
SMBC日興証券 831( 229)
岡三証券 326( 164)
BNPパリバ証券 2691( 139)
シティグループ証券 187( 126)
三菱UFJeスマート 4( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 58( 8)
東海東京証券 7( 7)
日産証券 5( 5)
インタラクティブ証券 2( 2)
野村証券 100( 0)
ABNクリアリン証券 100( 0)
みずほ証券 50( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース