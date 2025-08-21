「日経225先物」手口情報（21日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限6842枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6842枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6842( 6628)
ソシエテジェネラル証券 3202( 3002)
バークレイズ証券 1102( 1102)
SBI証券 1366( 806)
サスケハナ・ホンコン 737( 737)
JPモルガン証券 586( 558)
ビーオブエー証券 535( 535)
日産証券 457( 457)
松井証券 401( 401)
楽天証券 762( 316)
モルガンMUFG証券 269( 269)
UBS証券 240( 240)
マネックス証券 202( 202)
インタラクティブ証券 114( 114)
みずほ証券 108( 108)
三菱UFJeスマート 121( 107)
フィリップ証券 84( 84)
ゴールドマン証券 81( 78)
BNPパリバ証券 51( 51)
HSBC証券 45( 45)
野村証券 100( 0)
シティグループ証券 3( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 124( 124)
ABNクリアリン証券 105( 105)
SBI証券 95( 85)
松井証券 69( 69)
日産証券 65( 65)
三菱UFJeスマート 36( 34)
楽天証券 30( 28)
バークレイズ証券 6( 6)
光世証券 5( 5)
JPモルガン証券 5( 5)
インタラクティブ証券 4( 4)
フィリップ証券 3( 3)
モルガンMUFG証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース