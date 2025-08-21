「日経225先物」手口情報（21日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万5422枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月21日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万5422枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 15422( 14260)
ソシエテジェネラル証券 9876( 9836)
サスケハナ・ホンコン 3444( 3444)
JPモルガン証券 2348( 1663)
ゴールドマン証券 2139( 1532)
バークレイズ証券 1615( 1507)
ビーオブエー証券 1442( 1121)
日産証券 1000( 1000)
SBI証券 1357( 685)
モルガンMUFG証券 997( 603)
野村証券 1548( 568)
シティグループ証券 1009( 506)
楽天証券 638( 444)
松井証券 362( 362)
ドイツ証券 316( 315)
三菱UFJ証券 265( 265)
インタラクティブ証券 223( 223)
SMBC日興証券 561( 193)
三菱UFJeスマート 212( 184)
UBS証券 241( 175)
みずほ証券 1087( 0)
大和証券 636( 0)
BNPパリバ証券 370( 0)
HSBC証券 30( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 130( 130)
SBI証券 70( 56)
三菱UFJeスマート 49( 45)
松井証券 25( 25)
ABNクリアリン証券 108( 22)
日産証券 13( 13)
JPモルガン証券 92( 6)
楽天証券 4( 2)
マネックス証券 1( 1)
モルガンMUFG証券 200( 0)
バークレイズ証券 151( 0)
BNPパリバ証券 151( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース