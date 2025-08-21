WBA世界ライト級王者ジャーボンテイ・デービスと、昨年11月に58歳となったマイク・タイソンに勝利したジェイク・ポールのエキシビションマッチが、日本時間11月16日に米・アトランタで行われるようだ。



『The Ring』によると、デービスは、今月予定されていたラモント・ローチとのライト級王座戦リマッチが、家庭内暴力の容疑で逮捕されたことにより中止に。一方、ポールは元ヘビー級王者アンソニー・ジョシュアとの対戦実現に向けて交渉を進めていたが、決裂したことからこの両者の対戦が実現したという。





また両者の体重差はおよそ30キロで、7階級分となる。同誌はエキシビションルールでの開催を考慮すると、試合というよりエンターテインメント性が強いイベントになると見ており、ビジネス的には大成功を収めるとまで言及した。この対戦についてポールは、自身のXで「ジャーボンテイは長い間、私を侮辱してきた奴だ。彼のニックネームは“タンク”かもしれないが、私はFPVドローンであり、小さい男を無力化できる。彼は世界トップクラスのパウンド・フォー・パウンドのボクサーかもしれないが、私は誰でも、いつでも、どこでも、どんな逆境も跳ね返す気でいる」と自信を覗かせている。果たしてこの階級を越えた試合は本当に実現するのか、今後の動向に注目したい。