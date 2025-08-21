「服、何買えば分からない」人へ！【ユニクロ】今 → 秋まで着回せそう♡「優秀シャツ」

今トップスを買うなら、どれがおすすめ？ 【ユニクロ】から着回しの利く一枚を選ぶなら、シャツに注目してみて！ 一枚ではもちろん羽織としても着られるから、ロングシーズン活躍してくれるはず。今回は大人コーデに取り入れやすいカラーや柄をセレクトします。

カラーと素材で秋を先取り！ ふっくらフランネルシャツ

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」\2,990（税込）

今季のトレンドカラーとして注目を集めているブラウン。秋にも使いやすいカラーなので、今買っておけばロングシーズン活躍が期待できます。ふっくらとしたフランネル生地のシャツは、1枚ではもちろん羽織にも使いやすい。程よい肉厚感がありながらも、ショート丈ですっきり着こなせるはず。ジーンズと合わせてカジュアルに、プリーツスカート合わせでプレッピーなコーデに仕上げるのも◎

1枚で好印象が狙えるパステルカラー

【ユニクロ】「コットンシャツ / ストライプ」\2,990（税込）

ピンクが顔まわりを華やかに見せ、好印象が狙える予感。オーバーサイズでリラックス感がありながら、襟付きできちんと見えも叶いそうです。タンクトップに羽織ったヘルシーな肌見せコーデや、ベストやジャケットとのレイヤードスタイルもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M