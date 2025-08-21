8月19日、“ある女性歌手”が人気漫画『【推しの子】』の作画担当である横槍メンゴ氏が描き下ろしたタトゥーを入れた姿を公開。ネットで絶賛の声が相次いでいる。

その女性歌手とは、大森靖子（37）だ。’14年にメジャーデビューを果たし、若い女性を中心に支持を集めている大森。ソロ歌手以外にも、自身がプロデュースするグループ「ZOCX」のメンバーとして活躍するなど、精力的な活動を展開している。

そんな大森が19日、右の二の腕に入れたタトゥーをXで公開した。このタトゥーは横槍氏が描いたイラストを基にしたもの。『【推しの子】』のキャラクターの特徴でもある、星のようにキラキラと輝いた瞳の女性が祈るように手を組んでいる絵柄で、ピンクと黒で色付けされ、鮮やかな仕上がりとなっている。

大森がタトゥーの自撮りとともに公開した原画には、横槍氏のサインと《靖子ちゃん専用♡》というメッセージが書かれていた。さらに、大森は続く投稿で、横槍氏のXアカウントをメンションし、《特別に大好き 護られてこれからも丁寧に祈って歌ってく！》と綴った。

すると、横槍氏がこの投稿に反応。もともと5日、《生きてて一番緊張する絵納品したので燃え尽きている〜》とXで報告していた横槍氏。“一番緊張する絵”とは大森のタトゥーのことだったと綴り、《込めまくりました どれだけの緊張だったか…》と明かした。

続けて、《超歌手に添い遂げられる強度で！可愛さで！包容力で！尖りで！全てで！と全盛りでいかせてもらいました どうか力になってくれますように》と祈るように投稿。それに対して大森は、《私が私で本当によかった！！！強くて可愛くて守れて尖った女の子のまま全然神様やるよ》と返信した。

19日、Instagramでもタトゥーを披露し、《超お気に入り、メンゴちゃんに描き下ろしていただいたTATTOO》と気に入っている様子を明かしていた大森。Xではこの横槍氏作のタトゥーに対して、《まじかっこいい！！素敵！！》《すごい！！！！！かわいい！！！》《デザイン神すぎる》と絶賛する声があがっている。

「横槍さんの絵は女性人気が高いので、大森さんのタトゥーも女性を中心に好評のようです。なかには《こういうタトゥーを入れたい！》という人も。横槍さんが描き下ろした、“世界に一つだけ”のオリジナルタトゥーということもあり、《羨ましい》という声も多くあがっています」（音楽関係者）