気象台は、午後5時54分に、洪水警報を指宿市に発表しました。

薩摩、種子島・屋久島地方では、22日夕方まで土砂災害に警戒してください。薩摩地方では、22日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■鹿児島市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■枕崎市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■指宿市
□大雨警報
・土砂災害
　21日夜のはじめ頃から22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　21日夜のはじめ頃から22日朝にかけて警戒

■薩摩川内市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　60mm
　ピーク時間　22日明け方

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■薩摩川内市甑島
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　80mm
　ピーク時間　21日夕方

■日置市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■いちき串木野市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■南さつま市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■南九州市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　22日朝にかけて警戒
　1時間最大雨量　70mm

□洪水警報
　22日朝にかけて警戒

■姶良市
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm
　ピーク時間　22日未明

■三島村
□大雨警報
・土砂災害
　22日夕方にかけて警戒